Jogadora de vôlei Key Alves é cotada para o BBB23

A notícia da possível ida da jogadora de vôlei Key Alves para a casa mais vigiada do Brasil em 2023 está movimentando a web na manhã desta quarta-feira (28). . A informação vazou entre atletas do círculo de amizade dela até chegar à coluna Leo Dias. Desde então, não se fala em outra coisa. Ela obviamente está negando qualquer possibilidade, mas a equipe do jornalista se mobiliza e já faz o levantamento dos detalhes que indicam que Key estará no Camarote do confinamento da Globo.

Em conversa com uma pessoa do convívio da atleta, a coluna do jornalista foi informada que ela já está nos preparativos para o reality. A “despedida” da família acontece neste momento em Maresias, já os amigos terão uma comemoração com ela, sem alarde, no Réveillon de Jericoacoara. Nas redes sociais, ao que tudo indica, seu emoji será uma “chave”.