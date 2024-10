Cantora Joanna se apresenta em Belém nesta sexta-feira (4)

Nesta sexta-feira (4/10), a cantora Joanna sobe ao palco da Cervejaria Cabôca, no Boulevard Castilhos França, em Belém, a partir das 20h. O show contará com um repertório repleto de canções que marcaram sua carreira como “Espelho”, “Descaminhos” e “Mensagem para Você”. Além disso, a cantora fará homenagens a grandes ícones da música brasileira como Milton Nascimento, Lupicínio Rodrigues e Gonzaguinha.

Canções religiosas em sintonia com o Círio de Nazaré

A proximidade do Círio de Nazaré também influenciou na montagem do repertório do show. Além dos clássicos da MPB, Joanna incluirá em seu show músicas do álbum “A Padroeira”, que traz alguns clássicos da música católica. A cantora promete criar uma atmosfera de devoção e espiritualidade, em sintonia com o clima que toma conta da capital paraense no mês de outubro, proporcionando ao público momentos de reflexão e conexão com a tradição religiosa do Círio.

Participações especiais e abertura

A noite contará com a participação especial do cantor e compositor Arthur Espíndola, que trará sua versatilidade musical para enriquecer o show com ritmos contemporâneos e envolventes. O cantor Heraldo Ramos será responsável pela abertura do evento, emprestando o seu carisma e animação para aquecer o público.

O show de Joanna promete ser uma celebração da música brasileira, combinando romantismo, espiritualidade e alegria em uma apresentação que celebra as várias fases de sua carreira artística.

Serviço:

Data: Sexta-feira (4 de outubro de 2024)

Horário: A partir das 20h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550)

Abertura: Heraldo Ramos

Participação Especial: Arthur Espíndola

Ingressos: (91) 98240-0636