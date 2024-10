Cantora Joanna adia show em Belém que ocorreria nesta sexta-feira (4); nova data será divulgada

O show da cantora Joanna, em Belém, marcado para esta sexta-feira, 04/10, precisou ser adiado. Segundo a organização da apresentação, que seria na Cervejaria Cabôca, a nova data será anunciada na próxima semana.

"Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para a nova data. Caso prefira, será possível solicitar o reembolso", divulgou, em nota, a cervejaria.

Canções religiosas em sintonia com o Círio de Nazaré

De acordo com a produção do show, o Círio de Nazaré influencia no repertório do show. Além dos clássicos da MPB, Joanna músicas do álbum “A Padroeira”, que traz alguns clássicos da música católica. A cantora promete criar uma atmosfera de devoção e espiritualidade, em sintonia com o clima que toma conta da capital paraense no mês de outubro.

Participações especiais e abertura

Com a nova data definida, a noite contará com a participação especial do cantor e compositor Arthur Espíndola. O cantor Heraldo Ramos será responsável pela abertura do evento, emprestando sua animação para aquecer o público.

O show de Joanna promete ser uma celebração da música brasileira, combinando romantismo, espiritualidade e alegria em uma apresentação que celebra as várias fases de sua carreira artística.