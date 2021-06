Jéssica Mueller revela se rolou pegação nas gravações de 'No Limite'

Parte da audiência de “No Limite”, no último episódio do reality, que foi ao ar na terça-feira (1º), notou um clima entre três possíveis casais: Gleici e Kaysar, Arcrebiano e Carol Peixinho, e Viegas e Elana. Para não deixar os espectadores com a pulga atrás da orelha, Jéssica Mueller, uma das participantes da temporada, revelou se rolou ou não pegação entre a tribo Calango.

No Instagram, ela respondeu questionamento dos seguidores e falou que ninguém se beijou na tribo, mas que rolou clima de flerte entre alguns participantes.

"Eca. A gente não estava nem escovando os dentes. Seria meio tenso. Pelo que eu vi, ninguém beijou", avisou a loira.

Para tirar as suspeitas de vez, Bil falou, em seu próprio Instagram, nos últimos dias, que está solteiro e não se apaixonou por ninguém no reality. Então qualquer coisa que esteja rolando com Carol Peixinho, não é nada sério.

Mas parece, pelas postagens nas redes sociais, que tem um casal que engatou um relacionamento. Viegas e Elana podem estar juntinhos, apesar de nenhum dos dois ter confirmado o que está rolando. Recentemente, um amigo acabou contando que eles estavam juntos.