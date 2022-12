Janeiro de 2023 será o primeiro mês do ano com mais estreias na TV Globo em 11 anos; veja quais

A TV Globo começa 2023 com a maior quantidade de estreias em um mês de janeiro dos últimos 11 anos. São mais de 10 novidades: a nova novela das sete, ‘Vai na Fé’; três realities – o inédito ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’ e as novas temporadas de ‘Big Brother Brasil 2023’ e ‘The Masked Singer Brasil’–; quatro séries derivadas de coproduções Globo Filmes – ‘Histórias Quase Verdadeiras’, ‘8 Presidentes e 1 Juramento – A História de um Tempo Presente’, ‘Pluft’ e ‘Marighella’; a última temporada de ‘Lady Night’, do Multishow; a série ‘Onde Está Meu Coração’, sucesso original Globoplay e que teve Letícia Colin indicada ao Emmy Internacional como melhor atriz; um ‘Som Brasil’ dedicado a Milton Nascimento; e uma seleção de filmes campeões de bilheteria.

“Nossa prioridade foi reforçar o mix de conteúdo único da TV Globo, que temE a curadoria toda feita para a família, para os lares brasileiros que são cada vez mais multigeracionais. Já no começo do ano, o público vai perceber a riqueza da diversidade de conteúdos com o ‘BBB’, o ‘The Masked Singer’, a novela nova das 19h, ‘Vai na Fé’, e com o reality inédito ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’”, destaca Amauri Soares, diretor da TV Globo e Afiliadas.

No primeiro dia de 2023, as atenções estarão voltadas para Brasília, onde tomam posse o presidente e vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. O ‘Jornal Nacional’ será apresentado da capital federal no sábado, dia 31, William Bonner estará ao lado de Renata Lo Prete no dia 1º de janeiro para comandar ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a transmissão da Cerimônia de Posse na TV Globo. O ‘Fantástico’ deste dia também será ancorado de Brasília por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Durante a semana, reportagens especiais também vão lembrar os 40 anos do Bom Dia Brasil e dos telejornais locais.

VEJA MAIS

A partir do dia 2 de janeiro, a história da política brasileira das últimas quatro décadas será exibida na minissérie ‘8 Presidentes 1 Juramento – A História de um Tempo Presente’, formatação do documentário de mesmo nome em cinco episódios.

No mesmo dia, diversão e boas risadas estão garantidas com a estreia da série ‘Histórias Quase Verdadeiras’, uma adaptação do filme ‘O Auto da Boa Mentira’, baseado em contos de Ariano Suassuna. A estreia dia 2 de janeiro na TV Globo com exibição na segunda, terça, quinta e sexta, após ‘Travessia’.



Até março, o cardápio do ‘Verão Espetacular’ vem recheado de adrenalina com competições emocionantes e radicais. Entre as atrações estão as já conhecidas disputas entre os fortões no ‘Força Bruta’; os craques das quadras no ‘Reis e Rainhas do Drible’ e a radicalidade sobre duas rodas no ‘BMX Estilo Livre’. As feras do skate disputam uma das etapas do STU, o circuito nacional da modalidade e os principais b-boys e b-girls estarão no ‘Breaking do Verão’. As águas vão revelar qual nadadora sairá com o título de “Rainha do Mar” e também o melhor surfista das maiores ondas do mundo no ‘Gigantes de Nazaré’. As novidades desta temporada estão nas areias, com o retorno das ‘Campeãs da Areia’ e com os duelos de ‘Futevôlei 3 x 3’.



No dia 8, a novidade é 'Pluft, O Fantasminha', série em três episódios derivada do filme de mesmo nome, com exibição após a ‘Temperatura Máxima’.



Entre os dias 9 e 13, exceto na quarta-feira, dia 11, irá ao ar o 'Cinema 2023', depois de 'Travessia', trazendo uma seleção imperdível de filmes inéditos na TV aberta. No dia 9, o título programado é 'Meu Amigo Enzo'; no dia seguinte, é a vez de 'X-Men: Fênix Negra', em que os X-Men enfrentam uma batalha depois que uma missão para o espaço dá errado. Na quinta-feira, dia 12, vai ao ar 'Toy Story 4', com mais uma aventura do famoso personagem Woody. Fechando a semana, no dia 13 será exibido 'Alita: Anjo de Combate'. Na trama, uma ciborgue é descoberta por um cientista.

Já no dia 16, estreia a nova novela das sete, ‘’. Criada e escrita por Rosane Svartman, e com direção artística de Paulo Silvestrini, a novela conta a trajetória de Sol (Sheron Menezzes), uma mulher de fé, mãe, guerreira, moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, vendedora de quentinhas no Centro da cidade. Mais tarde, no mesmo dia, após ‘Travessia’, começa a nova temporada do’, sob o comando do apresentador. A edição promete agitar o dia a dia dos confinados com novidades na dinâmica do jogo e mudanças no prêmio final. Além disso, pela primeira vez, o reality show terá uma casa de vidro antes mesmo da estreia. Em seguida, na mesma data, estreia ‘’, que será exibido em quatro episódios, de segunda quinta, logo após o ‘’. A obra, dirigida por Wagner Moura, mostra a luta de Carlos Marighella contra a ditadura militar brasileira.No dia 20,' está de volta com novos episódios de ', sempre às sextas, após o'.

No dia 22 de janeiro, os mascarados mais queridos do Brasil estão de volta à tela da TV Globo com a nova temporada de 'The Masked Singer Brasil'. Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, os jurados Taís Araujo, Sabrina Sato, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch têm a missão de descobrir quais são as personalidades escondidas atrás da máscara.

A partir do dia 26, Tatá Werneck volta a divertir as noites de quinta-feira com o 'Lady Night'. Irá ao ar uma seleção de episódios da sétima temporada exibida pelo Multishow neste ano. Entre os convidados, Tadeu Schmidt, Sabrina Sato, Felipe Neto, Ferrugem e Tony Ramos.



No domingo, dia 29, o almoço fica por conta dos filhos no ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’. No reality culinário que ganha as tardes de domingo da TV Globo a receita é outra: as mães saem de cena e deixam o trabalho da cozinha nas mãos dos filhos. No primeiro programa, a disputa acontece entre três duplas a cada semana: mães e filhos famosos vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira.

Fechando o mês de estreias, no dia 31, chega à TV Globo o sucesso 'Onde Está Meu Coração', que rendeu à Letícia Colin uma indicação de melhor atriz no Emmy Internacional deste ano.

Especiais garantem um verão cheio de música

Como música boa não pode faltar na temporada de verão, programas especiais garantem a diversão para fãs de grandes nomes da música brasileira. No dia 07, o ‘Altas Horas’ será em homenagem a Milton Nascimento. O músico ocupa o palco acompanhado de sua banda, para cantar alguns dos grandes sucessos e compartilhar histórias dos 60 anos de carreira. Artistas que têm uma ligação com a vida do cantor se apresentaram com ele. São eles: Liniker e Maria Gadú, com quem já cantou; Samuel Rosa, que participou do último show; e Zé Ibarra, backing vocal de sua banda. Já no palco da banda ‘Altas Horas’, Duda Beat, Pitty e Sandy, que têm em Milton um ídolo, celebraram o artista e seu repertório, cantando algumas de suas canções.

O show gravado Estádio Mineirão, em Minas Gerais, será exibido no ‘Som Brasil’ especial. O programa irá ao ar no dia 18 com a captação dessa apresentação de despedida e apresentação de Pedro Bial. ‘Som Brasil apresenta Milton Nascimento’ será exibido após o ‘BBB 23’.



Outra homenageada do mês é Cássia Eller, falecida em 2001, no dia 21, o ‘Altas Horas’ convida Ana Carolina, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Nando Reis, Otto, Toni Garrido e Zélia Duncan, além, claro, de Chico Chico, filho de Cássia, para prestarem um tributo à artista, cantando algumas de suas memoráveis canções. Os convidados também contam histórias que viveram com a artista.

No último fim de semana do mês, será a vez de cantar e dançar ao som dos melhores momentos do ‘Festival de Verão’ de Salvador, que a TV Globo exibe