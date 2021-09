Iza fala do desejo de ter três filhos e fazer um show por ano

A cantora Iza deu entrevista para o Canal "Casa TPM" e falou dos planos para o futuro. Um deles é a carreira consolidada e que isso represente fazer um único grande e disputado show por ano.

"Espero muito estar sossegada, com meus filhos e filhas, fazendo um show por ano, que todo mundo se estapeie para conseguir um ingresso. Eu quero cantar para sempre, estou pensando muito em longevidade, mas espero que em 20 anos eu esteja com minha família no backstage do show, onde vou carregar meu marido que é produtor musical, meu engenheiro de som. Meus filhos tocando comigo... Num pique Djavan", planeja.

Sobre os filhos, a cantora quer casa cheia. "Meu sonho é ser mãe, é ter minha família, sempre gostei da sensação de ter a casa cheia. Sou filha única por parte de mãe...", justifica ela, cujo marido Sergio Santos, compartilha do mesmo gosto por um grande clã: "A gente pensou em cinco filhos. Aí, caímos para quatro. Hoje, queremos três. E vamos ver o que acontece. A gente não tá tendo por agora, mas anda praticando muito. Somos muito dedicados".