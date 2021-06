Iza divulga imagens de novo single, mas corpão rouba a cena

A cantora Iza vai lançar o single “Gueto” nesta quinta-feira (3), e começou a publicar fotos promocionais do novo trabalho nas redes sociais. Com um look meio pelúcia, mas que esconde pouco de suas curvas, a artista roubou a cena com seu corpão de deixar babando.

Na sequência de três fotos publicadas nesta quinta, Iza conta uma história nas legendas. “Trajada de amor”, diz a primeira foto. “Eu sei pra onde eu vou”, disse a legenda da segunda. “Sei o que tá reservado pra mim”, escreveu a cantora na terceira foto.

Iza mostrou que está em forma e subiu a temperatura nos cliques.

Confira: