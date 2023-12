Ivanildo Alves lança segundo livro da trilogia que fala sobre a Amazônia e conflitos latifundiários

O escritor, pesquisador, advogado criminalista e presidente da Academia Paraense de Letras (APL), Ivanildo Alves, vai lançar hoje, 15, o segundo volume de sua trilogia, intitulado “Madrasta Terra - Crônicas do Latifúndio na Amazônia”, em um evento marcado para ocorrer às 18h, no auditório Domingos Antonio Raiol, do Barão de Guajará, na sede da APL. Seguindo o sucesso de “Mãe Terra”, publicado no ano passado, os leitores são convidados a mergulhar novamente em um romance sobre a luta pela posse da terra no Pará, explorando as complexidades da floresta, dos mananciais de água e da violenta disputa por território. A noite de autógrafos é livre para o público e com acesso gratuito.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Ivanildo compartilhou a origem de sua inspiração, revelando que a trama é baseado em um caso real de chacina ocorrido no Norte do país. O autor, que descreve sua obra como uma ficção literária, teve contatos com processos criminais para embasar seu processo criativo.

“Eu me aprofundei nas pesquisas e percebi que essa chacina era o que o Gabriel García Márquez chama de tragédia anunciada, na medida de que esses fatos são recorrentes e estão vinculados pela luta de terra, onde estão situadas as riquezas da Amazônia, toda a produção que é alvo do extrativismo. Nesse caso, especificamente da nossa trilogia, é o ouro”, acrescentou o pesquisador.

O romance tem como cenário três municípios paraenses - Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira), Itaituba e Marabá -, todos marcados por conflitos sangrentos entre latifundiários e trabalhadores rurais. Alves traz para a trama a abordagem de crimes agrários, ambientais, pistolagem, assassinatos por encomenda, desmatamento e substituição de mata por pastagens.

Para o escritor, seu meu desafio no processo de escrito do romance foi equilibrar a realidade concreta com a criação literária, destacando que, para o advogado criminalista, o personagem principalmente do seu livro não é o próprio ser humano, mas sim, a Floresta Amazônica. A intenção de Ivanildo foi despertar na sociedade a importância de existir políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente.

“Esse livro tem um senso crítica muito forte nesse sentido, mas é um trabalho lúdico na intenção de que, o enredo pode ser lido em uma biblioteca ou para o leitor ficar na varanda de casa, curtindo como um entretenimento, sendo comunicado através dos mais de mil personagens que se entrelaçam, se interligam na construção literária”, acrescentou Alves.

O pesquisador já planeja o lançamento do terceiro volume que irá finalizar a trilogia. Sobre o próximo livro, o advogado adianta que ele se chamará “Padastro Ouro” e deve ser lançado em novembro de 2024. “[Os livros] podem ser lidos individualmente, mas também pode ser encarados como um conjunto único, porque o enredo prossegue no mesmo contexto que é a Amazônia e seus conflitos históricos”, declarou Ivanildo.

Serviço

Lançamento do livro “Madrasta-Terra- Crônicas do Latifúndio na Amazônia” do autor Ivanildo Alves

Data: 15 de dezembro;

Horário: às 18h;

Local: auditório Domingos Antonio Raiol, do Barão de Guajará, na sede da APL;

Aberto ao público.