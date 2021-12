Israelense introdutor de técnica de defesa lança livro histórico com sessão de autógrafo

na quarta-feira, 15, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan) lança em Belém o “KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld”, escrito por ele e sua esposa, Sandra Lichtenstein. Foram 15 anos de pesquisas e de coleta de relatos das pessoas que conviveram com Imi Lichtenfeld. o criador do Krav Maga. obra traz o contexto político e histórico em que nasceu e cresceu o criador do Krav Maga, sua formação, a luta contra o fascismo. Além da viagem que levou dois anos, da Bratislava até Israel, onde se estabeleceu e desenvolveu o Krav Maga como arte de defesa pessoal, feito que deu a ele reconhecimento mundial.

O autor é a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, que visa à legítima defesa nas mais diversas situações de perigo real.

“O Krav Maga não é uma arte marcial ou um esporte, é uma técnica puramente de defesa, ou seja, não há campeonatos ou regras, etc. Foi criado na década de 40, por Imi Lichtenfeld - o personagem principal do livro que estamos lançando - para que qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou porte físico possa se defender de um ou mais agressores armados u não. Dessa forma, a aceitação é muito boa, porque o Krav Maga tem se tornado a principal opção para alguém que quer vencer o medo, melhorar a autoestima, se sentir mais confiante e seguro, seja homem ou mulher de qualquer idade”, explicou o Grão Mestre Kobi Lichtenstein.

"KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld” é o sexto livro escrito por Grão Mestre Kobi Lichtenstein (o quinto em português). Ele foi aluno direto de Imi Lichtenfeld e seu primeiro faixa-preta designado a difundir o Krav Maga fora do Estado de Israel. Grão Mestre Kobi chegou ao Brasil em janeiro de 1990, onde iniciou o trabalho que hoje tem reconhecimento mundial por preservar a obra de Imi da forma como foi criada.

“Lançamos o livro presencialmente em 22 cidades. Com a pandemia, o contato com as pessoas ficou muito restrito e poder estar com elas novamente, mesmo que com todos os protocolos de segurança - como temos mantido em nossas academias - foi muito bom”, contou.

O evento em Belém, será para finalizar a turnê de lançamento de 2021. Com uma sessão de autógrafos, Grão Mestre Kobi Lichtenstein e Sandra Lichtenstein farão uma explanação sobre a obra. O lançamento terá início às 18h, no Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650, Nazaré, Belém, PA).

Agende-se

Lançamento do livro “KRAV MAGA – O Legado de Imi Lichtenfeld”

Data: 15 de dezembro de 2021

Horário: a partir das 18h

Local: CENTUR (Av. Gentil Bitencourt, 650, Nazaré, Belém, PA