Intérprete do Louro Mané se declara para a esposa: 'Amor de uma vida toda'

O intérprete do papagaio Louro Mané, do programa "Mais você", da apresentadora Ana Maria Braga, Fabio Caniatto fez uma declaração de amor para a mulher, a artesã Maristela Tetzlaf, nas redes sociais. "Amor de uma vida inteira", escreveu ele na legenda de uma foto do casal.

Os dois são casados há mais de 25 anos e têm uma filha adolescente. Inclusive, o artista é considerado um paizão e vive compartilhando registro com a família nas redes sociais. O mascote chegou ao "Mais você" em abril de 2022 e foi apresentando como o filho de Louro José, personagem que foi de Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020.

Nascido em São Paulo, Fabio Caniatto atua há anos na manipulação de fantoches e já trabalhou em séries infantis da TV Cultura, como "Que monstro te mordeu" e "‘Tá certo?". Caniatto também foi orientador artístico e designer de iluminação do programa "Fábricas de Cultura", da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e é diretor artístico de duas companhias de teatro infantil.

VEJA MAIS