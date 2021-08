Intérprete de língua de sinais viraliza traduzindo 'WAP' em show de Megan Thee Stallion; entenda

Um vídeo curioso caiu nas graças das redes sociais nesta terça-feira, 3. Trata-se do momento em que a intérprete de língua de sinais, de um show da cantora Megan Thee Stallion, aparece interpretando a canção "WAP", parceria da artista com Cardi B.

A pessoa que publicou o vídeo começa dizendo que queria ver como a intérprete estava traduzindo a letra de "WAP", canção que fala sobre transar como uma vagina molhada. No momento do vídeo, a intérprete traduz um verso de Cardi B onde ela canta sobre fazer sexo oral com um homem de barba, e diz coisas como "eu não quero cuspir, eu quero engolir".

Assista: