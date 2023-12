Intelectual negro quilombola Nego Bispo morre aos 63 anos

O intelectual Antonio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo, morreu neste domingo (03), dias antes de completar 64 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. A informação foi divulgada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).

Nego Bispo nasceu no Vale do Rio Berlengas (PI). Formado pelos ensinamentos de mestras e mestres do quilombo Saco-Curtume, Nego se tornou um importante líder e intelectual quilombola no país. Durante sua trajetória escreveu artigos, poemas e livros.

Bispo discutiu o conceito de “contra-colonização”, que trata da relação entre regimes sociopolíticos e cosmológicos. Ele compreende a colonização como um processo etnocêntrico que busca substituir uma cultura pela outra, por meio de práticas de invasão, expropriação e etnocídio.

Nego Bispo foi liderança quilombola com atuação na CONAQ. A atuação política e militância foram fortemente relacionadas à sua formação quilombola, evidenciada por uma cosmovisão a partir da qual os povos constroem, em defesa de seus territórios tradicionais, símbolos, significações e modos de vida.

A Conaq lamentou a perda “sua contribuição inestimável para a compreensão e preservação da cultura e identidade quilombola será lembrada e reverenciada por gerações.”

Diversas lideranças políticas e sociais lamentaram a perda de Nego Bispo, pela importante contribuição para o debate e a intelectualidade negra do país como a ministra Aniele Franco, o deputado Pastor Henrique Vieira, Célia Xakriabá e o Geledés Instituto da Mulher Negra.

“Eu vou falar de nós ganhando, por que pra falar de nós perdendo eles já falam”



Um dos maiores pensadores da nossa época ancestralizou. Nego Bispo fez a passagem e deixou aqui um legado enorme para o pensamento negro brasileiro. Um abraço a toda sua família e amigos. — Anielle Franco (@aniellefranco) December 3, 2023

"É com profundo pesar que Geledés Instituto da Mulher Negra recebe a triste notícia do falecimento do filósofo e ativista quilombola, Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, aos 63 anos de idade"https://t.co/IxcTlXskxp — Geledés Instituto da Mulher Negra (@geledes) December 3, 2023

Perdemos um dos maiores pensadores da nossa época. Nego Bispo fez a passagem e deixou aqui um legado enorme para o pensamento negro brasileiro. Um fraterno abraço a toda sua família e amigos. pic.twitter.com/ViQMst3pfY — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) December 3, 2023

Lamento profundamente partida do nosso grandioso mestre Nego Bispo, mas que deixa um legado inegável guiado pela força da ancestralidade. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. pic.twitter.com/tTy8wsfH08 — Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) December 3, 2023