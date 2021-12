Instituto Casa de Criadores anuncia curso gratuito de formação em moda; veja como se inscrever

Após o anúncio do Instituto Casa de Criadores, que surge com a missão de criar novas bases para a educação em moda e design no Brasil de forma horizontal e decolonizada, o ICdC divulga seu primeiro curso. Com foco na educação, pesquisa e capacitação gratuita de artistes, estilistes e diferentes profissionais ligados aos universos da moda e da arte, o curso "Qual Moda Para Qual Mundo" tem previsão de início em fevereiro de 2022, e as inscrições (gratuitas) ficam abertas até 20 de dezembro de 2021, no site institutocasadecriadores.com.br.

Com uma turma de 300 alunes, o curso será focado em três pilares: estilo/criação; marketing/comunicação e negócios. Estilistes do line-up da Casa de Criadores também poderão participar desta e de futuras atividades e contarão com acompanhamento especial voltado às questões dos trabalhos que já desenvolvem.

As coordenadoras do primeiro módulo são Carol Barreto, designer de moda, professora e pesquisadora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia; e Karlla Girotto, artista multidisciplinar e pesquisadora no Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC-SP. A grade curricular e os professores selecionados sob supervisão da dupla - a serem anunciados em outra data - seguirão o compromisso de questionar estruturas e apostar nas possibilidades da criação coletiva, escuta, saberes e tecnologias ancestrais.

"Para artistas da Casa, o curso visa potencializar reflexões que problematizam a nossa origem e posicionalidade, frente ao repertório estético-cultural que compõe a nossa formação profissional e humana, nos provocando à construção de outras/novas referências, que transcendam a interdição do racismo, sexismo, misoginia, LGBTQIA+fobias, do etarismo, capacitismo, dentre outras matrizes produtoras das desigualdades, para que assim possamos definitivamente compreender Moda como linguagem e a Linguagem como esfera produtora de realidades", afirma Carol Barreto, responsável pelo módulo Estilistes da Casa de Criadores.

"É urgente pensar e tomar posição frente às ruínas que são os sistemas que estruturam o nosso mundo. Não que sejam ruínas porque foram arruinadas, estas estruturas já nasceram ruínas: o capitalismo, a noção de raça, gênero e classe, a supremacia branca, patriarcal, burguesa, religiosa e falologocêntrica. A moda é intimamente ligada a todos estes sistemas. Fabricar outros mundos, a partir de outras cosmopercepções e perspectivas significa talvez dissolver o sentido de representação da moda, reinventar os nomes e os saberes, reorganizar os fazeres. É preciso reinventar tudo e que se invente um modo de existir onde a vida seja soberana - não só a vida humana, mas todas as formas de vida. A pergunta ‘Qual moda para qual mundo?’ faz a gente pensar o que queremos, de que modo queremos. Porque insistimos em continuar homenageando um sistema que faz parte de uma cadeia de estruturas que sustenta o mundo tal como o conhecemos e que coloca em risco toda a vida do planeta? Acho que é sobre isso", complementa Karlla Girotto, que será a coordenadora do módulo Alunes.

Além das coordenadoras, o Instituto terá um conselho formado por professores, orientadores e uma equipe de comunicação, composta por profissionais do mercado como André Hidalgo, André Carvalhal, Dudu Bertholini, Dudx e Neon Cunha.