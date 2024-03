Inscrições para a oficina "Criando Paisagens Noturnas" são prorrogadas até 15 de março

Residindo em São Paulo, a artista paraense Lúcia Chedieck, está desenvolvendo um trabalho reconhecido na área da iluminação urbana. Em parceria com o projeto Mastarel, sua expertise contribui para a exposição “Mastarel: Águas de Dentro”, que prorrogou sua permanência até sábado, 9 de março, no Mercado do Porto do Sal, na Cidade Velha. Além disso, vai ministrar a oficina “Criando Paisagens Noturnas", de 20 a 28 de março, no Fórum Landi. As inscrições seguem abertas, prorrogadas até dia 15 de março.

Lúcia Chedieck destaca a importância desse projeto, que visa trazer visibilidade para a comunidade do Porto do Sal, e expressa sua gratidão por fazer parte dele desde 2016. Ela enfatiza o propósito de arte e resistência que permeia o Mastarel, criando uma conexão entre a arte e a comunidade local. “Quando me foi apresentado pela artista e criadora do projeto Mastarel, Elaine Arruda, com a parceria e falas do Mestre João em São Paulo, a oportunidade de atuar com o Mastaréu, pensei 'estou dentro', porque existe um propósito onde arte e resistência se encontram, criando visibilidade ao que é invisível para alguns olhares, uma luta juntamente com a comunidade do Porto do Sal", diz Lúcia Chedieck.

É o segundo ano em que ela trabalha no projeto. "Temos uma parceria e me vejo a cada ano, mais e mais envolvida e realizada. Porque o projeto abriu vários leques de possibilidades, se tratando de um processo criador de todos, ao quais aglutinaram trocas de ideias entre as vozes responsáveis envolvidas. O Mastarel de 2023 foi um processo de partilha e experiências entre o escambo das trocas de reconhecimento entre todos", continua.

A oficina "Criando Paisagens Noturnas", ministrada por Lúcia Chedieck, explora a relação entre a iluminação urbana e a paisagem da cidade. Com uma longa carreira premiada, Lúcia é reconhecida nacional e internacionalmente por seu trabalho nas Artes Cênicas e Arquitetura, com projetos em cenografia e luminotecnia.

“Quero compartilhar um olhar sobre a ótica por parte de um designer de luz. Um olhar entre tantos outros, interrogando sobre o seu aspecto noturno. Pretendendo, assim, tentar acrescentar uma nova faceta à reflexão atual sobre o sentido e o futuro da paisagem noturna”, explica a artista.

A exposição “Mastarel: As Águas de Dentro” continuará aberta ao público até sábado, 9 de março, oferecendo uma experiência imersiva por meio de painéis, fotografias em tecido e vídeo arte. Além disso, está previsto o lançamento do livro "Mastarel", de Elaine Arruda, em abril, que analisa detalhadamente o projeto escultural do Mastarel e seu impacto cultural na região. O projeto Mastarel, de arte pública, é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Rouanet, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e realização do Ministério da Cultura, Apneia Cultural e Tijuquaquara Produtora Cultural.

As visitas guiadas à exposição estão disponíveis diariamente, das 8h às 18h, no Mercado do Porto do Sal. As inscrições para a oficina de Lúcia Chedieck podem ser feitas online, gratuitamente, até 15 de março, com as aulas ocorrendo de 20 a 28 de março, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h, no Fórum Landi.