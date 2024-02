Ingressos para o 57º Festival de Parintins estão à venda; saiba mais

O 57º Festival de Parintins será realizado nos dias 28 a 30 de junho de 2024, na Arena Bumbódromo (Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes). As vendas de ingressos começam nesta quinta-feira (01), às 10 horas, no horário de Brasília (09 horas no horário de Manaus). A disputa folclórica entre os bois Caprichoso e Garantido ocorre no interior do Amazonas, a 420 quilômetros da capital.

Os ingressos podem ser adquiridos de maneira online e presencial, pelo site da Bilheteria Digital e nos pontos da Amazon Best, respectivamente. Clique aqui para acessar o site. É possível escolher entre quatro espaços para assistir ao espetáculo: Arquibancada Central, Arquibancada Especial, Cadeira Tipo 1 e Cadeira Tipo 2. Os valores variam entre R$ 1.200,00 e R$ 2.000,00, com direto de acesso às três noites da programação.

O Bumbódromo é dividido de forma igualitária entre as torcidas do Caprichoso e do Garantido. Portanto, é necessário ter atenção no momento da compra. Durante a apresentação do boi rival, a torcida precisa se manter sentada e em silêncio, sem reagir, festejar ou vaiar.

A torcida do boi Caprichoso é chamada de “azulada”, enquanto a torcida do boi Garantido é a “encarnada”.

Valores dos ingressos para o Festival de Parintins 2024

Arquibancada Central: R$ 2.000,00

Arquibancada Especial: R$ 1.500,00

Cadeira Tipo 1: R$ 1.650,00

Cadeira Tipo 2: R$ 1.200,00

A disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, do Festival de Parintins, vai além das apresentações (Reprodução / Amazon Best)

O que é o Festival de Parintins?

Oficializado em 1965, o Festival de Parintins é fruto de uma rivalidade que existe há mais de 100 anos. O nome do festejo faz referência à cidade onde surgiu, uma ilha no Amazonas localizada a 420 quilômetros de Manaus. As primeiras apresentações dos bois eram realizadas nas ruas de Parintins, representando o folclórico boi-bumbá - variação do bumba-meu-boi, do Nordeste.

O espetáculo encena a lenda de Mãe Catirina, uma mulher grávida que desejava comer língua de boi. Pai Francisco, seu marido, querendo satisfazê-la, sacrifica o boi favorito do patrão. Sob ameaçada de morte, Pai Francisco é salvo pelo Pajé, que ressuscita o boi. Povos indígenas e criaturas místicas são parte das apresentações ambientadas na Amazônia.

Um grupo de amigos ligados à Juventude Alegre Católica (JAC) foi responsável pela oficialização do Festival de Parintins. O objetivo era angariar recursos para construir a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. No ano seguinte, em 1966, ocorreu a primeira participação dos bois Caprichoso e Garantido, o que intensificou a rivalidade entre as torcidas.

Em 1975, a Prefeitura de Parintins tornou-se responsável pela organização do evento. O Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes, inaugurado em 1988, passou a sediar a programação e ficou conhecido como Bumbódromo.

O Festival de Parintins dura três dias, com apresentações dos bois e disputa pelo melhor espetáculo. Mais de 100 mil pessoas prestigiam presencialmente, além de outras milhares que acompanham por transmissão online.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)