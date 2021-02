Influenciadora polonesa descobre que "irmã" mais velha é sua mãe

A influenciadora polonesa radicada no Reino Unido, Karol Lu, compartilhou em sua conta no TikTok um relato sobre a descoberta que sua irmã mais velha era a sua mãe e que os supostos pais dela eram seus avós. As informações foram publicadas no site UNILAD.

Em meio ao relato, a influenciadora acabou optando por tornar privada sua conta no TikTok, mas o vídeo com seu relato sobre a descoberta - que já havia atingido mais de 3 milhões de visualizações na plataforma - foi compartilhado no YouTube.