Influenciadora mostra americanas experimentando ‘bombons do Pará’ e reação viraliza na web; assista

A criadora de conteúdo Ana Paula Abreu, que dá dicas gastronômicas e de turismo em Belém, nas redes sociais, viajou para Orlando, nos últimos dias e viralizou no Instagram ao mostrar a reação de duas americanas ao degustarem os famosos Bombons do Pará - bombons de chocolate recheados com doces com castanha ou frutas tipicamente paraenses. Seduzidas pelos sabores dos doces de cupuaçu e da Castanha-do-Pará, Chanel e Felipa, não quiseram se quer troca uma com a outra os doces que provaram, mostrando o sucesso que o bombom fez. Veja:



“Chanel e Felipe vão experimentar bombons regionais. Borá ver o que elas vão achar”, iniciou Ana Paula.

Em seguida, a influenciadora explica que os bombons estão amarrados no saco com uma fita de Nossa Senhora de Nazaré e fala sobre a festividade católica que ocorre anualmente no mês de outubro. “Nós colocamos [a fita] no pulso, amarrar e então, nós fazemos um pedido. E quando o pedido é atendido, dizem que a fita desamarra”, acrescentou Ana Paula.

Leia também:

Chanel esboça uma reação admirada e decide provar o bombom de Castanha-do-Pará, e, Felipa, de cupuaçu. Ana, então, sugere que elas troquem para poder provarem o outro sabor. “Não quero, não. Estou bem assim”, diz Chanel, que continua comendo o seu doce, aos risos, mostrando que gostou.