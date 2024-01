Influencer Mila de Jesus morre nos EUA

Morreu, na última sexta-feira (12), a influenciadora Mila de Jesus, que ficou conhecida por vídeos de maquiagem no YouTube. Ela morava em Boston, nos EUA com o marido americano George Kowszik.

VEJA MAIS:

Natural da Bahia, Mila também era famosa pela divulgação da mudança surpreendente de seu corpo, após uma cirurgia bariátrica realizada há 6 anos. Aos 35 anos, ela possuía quase 60 mil seguidores no Instagram e cerca de 100 mil inscritos no YouTube.

Nas redes sociais de Mila foi publicada uma nota de pesar sobre a morte da influenciadora. "Nesse momento de dor, respeitem os familiares e amigos. Vamos expressar o nosso respeito a Mila, que vai deixar muita saudade", diz o comunicado

Desde o ano passado, Mila enfrentava problemas em decorrência da doença psoríase. Ela chegou a compartilhar isso com seus seguidores e disse que chegou a ficar com 80% do corpo afetado pelos sintomas.

Segundo o jornal The New York Post, a suspeita é que Mila tenha morrido em decorrência de um infarto. Ela deixa o marido e mais quatro filhos de um casamento anterior.