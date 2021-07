Influencer é hospitalizada após tentativa de suicídio: 'O desespero bateu em cheio'

A influenciadora digital Layla da Fonseca foi hospitalizada após uma tentativa de suicídio. Ela compartilhou um relato forte em seu perfil no Instagram, na noite desta quinta-feira (22). As informações são do portal O Dia.

A jovem sofre de ansiedade e contou que estava há mais de 34 horas sem dormir. Ainda no hospital, Layla disse que teve experiências desagradáveis.

"Sabe quando você tem uma atitude e, simplesmente, no minuto seguinte se arrepende? Tenho ansiedade e nos últimos anos, estou aprendendo a olhar o copo meio cheio, largar os pesos imaginários e a entender que momentos difíceis vão existir. Na segunda-feira, o desespero bateu em cheio, e sem pensar, queria acabar com a dor, mas no momento seguinte lembrei que algo só acaba quando Deus quer!", escreveu na publicação em que relata sua experiência.

"Me encaminharam pro hospital, e acreditem, não sentia nada, conversava com todos normalmente, fiz uma série de tratamentos e, mais tarde, subi para o CTI. Recebi diversos médicos, conversei e, de quebra, falei da vida, era a mesma Layla de sempre. Tive muito apoio de enfermeiros, técnicos, psicólogas, nutricionista, fisioterapeutas e de alguns médicos...", prosseguiu.

Layla relatou as experiências ruins na unidade de saúde: "Depois de 34h sem dormir pela ansiedade, e sem meu remédio para controlar, queria ouvir, ao menos, a voz dos meus pais e com a cabeça a mil, não descansava por nada. Infelizmente, um psiquiatra sem a menor paciência de me ouvir, me medicou e não me fez bem. Com a sala dos médicos perto do meu quarto, ouvia de tudo, até coisas ao meu respeito, que eram inapropriadas e até mesmo maldosas".

"Com meus exames normais desde o princípio, resolvi voltar pra casa, mesmo antes do tempo. Não conseguia ficar mais ali, por estar completamente abalada e não ter por perto nada que me ajudasse e acalmasse. Já em casa, estou tentando melhorar, sei que sou forte, tenho Deus e minha família! Com o tempo vai sumir o medo que está no meu coração, o sentimento de impotência e toda a tristeza. Tenho a certeza que logo estarei ainda mais forte!", completou.

Peça ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma instituição que oferece apoio emocional na prevenção ao suicídio. Ligue de graça para 188 (24 horas) ou acesse o site do CVV.

São mais de 100 postos no Brasil, dos quais, no Pará, um está localizado em Belém e outro em Santarém. No CVV a métrica é estar disponível para qualquer pessoa que queira conversar. As conversas são por tempo ilimitado e dentro de qualquer temática. O objetivo principal é a prevenção do suicídio.