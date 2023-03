Ilustradora do BBB 23, Rafaella Tuma, pede desculpas após ser acusada de racismo

A ilustradora do BBB 23, Rafaella Tuma, pediu desculpas nas redes sociais após receber acusações de racismo ao compartilhar a foto de uma conversa no Whatsapp.

Na imagem, a artista conversa com as amigas e uma dela diz estar sofrendo por um rapaz. Em seguida, a foto do pretendente fumando e sem camisa é compartilhada com a frase: “Sofrendo por quê? Ele te roubou?”.

Depois da conversa bombar na web, Rafaella foi criticada pelos internautas por racismo e preconceito. A artista disse que sua atitude foi um “erro grotesco”, e que o melhor caminho a seguir é assumir os erros em um momento desses.

VEJA MAIS

“Você tem que assumir os seus erros, ver que eles foram grotescos e tentar pedir desculpas. Quando peguei esse meme, peguei do próprio cara. O cara da foto é ator e ele mesmo se zoou”, disse Rafaella em vídeo.

Em seguida, Rafaella pediu desculpas de coração, disse que vai passar a ter mais filtro nas redes e contou estar com raiva de si mesma por não ter percebido o erro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)