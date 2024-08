'Ilíada' convida público em Belém para mergulho nas entranhas do ser

Não se trata apenas de uma obra escrita pelo grego Homero entre 800 e 700 a.C. e ambientada na Guerra de Troia, mas, sim, de um mergulho nas dimensões da existência humana, por meio de sentimentos, escolhas e fatos decisivos, estruturais na sociedade. Trata-se de "Ilíada", obra basilar da literatura mundial que em forma de peça teatral chega a Belém, com as interpretações dos atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas, tradução de Manoel Odorico Mendes e direção de Octavio Camargo, com produção de Emanoel Freitas. O espetáculo será apresentado às 20h desta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25) no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Os ingressos estão à venda no portal Bilheteria Digital.

"Ilíada" é considerada a obra fundadora do pensamento ocidental, e o poema épico escrito por Homero versa sobre a guerra travada entre gregos e troianos, a partir do rapto de Helena, mulher do rei Menelau, de Esparta, por iniciativa de Páris, filho de Príamo, rei de Troia. O envolvimento de Daniel Dantas e Letícia Sabatella com o texto de "Ilíada" começou há pouco mais de dois anos. Os dois atores apresentaram dois cantos da "Ilíada" de Homero na abertura do 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A montagem integra o repertório da Cia Ilíadahomero de Teatro, fundada em 1999 e dirigida por Octavio Camargo.

Poética

A atriz Letícia Sabatella destaca, em entrevista ao Grupo Liberal, que a oportunidade de encenar "Ilíada" surgiu dos encontros de amigos filósofos, poetas e outros em saraus. Entre os apreciadores da obra está um professor e grande mestre no assunto Octavio Camargo. Elee outros atores e profissionais do teatro e outras áreas estudam a obra de Homero, a partir da tradução do maranhense Manoel Odorico Mendes, a qual, destaca Letícia, mantém a criatividade poética de Homero, que também tinha um grego homérico. “A 'Ilíada' era declamada nas feiras, através de um grego homérico, que não era o grego falado nas ruas. E da mesma maneira é a 'Ilíada' traduzida pelo Manoel Odorico Mendes. Ele era um latinista, então, o sonho do Odorico era difundir o português no Brasil. Ele tem uma coisa, Homero também tem isso, porque era popular, também, que é muito picaresca, que se aproxima muito do nosso Norte e Nordeste, que tem essa tradição da poética popular. Isso é muito legal. Estou gostando dessa fase da nossa peça de ir ao encontro do Norte e Nordeste, porque, por exemplo, Belém é muito aguardada por mim especificamente, porque o português falado em Belém é um português muito diferenciado, puro, de conjugações que a gente já, de algum modo, já domesticou aqui, no Brasil", ressalta Letícia.

A linguagem de "Ilíada", como salienta a atriz, é poética, enigmática. "Ele usa radicais latinos não gregos para compor a poética. São os radicais que formam a língua portuguesa. A gente tem o conhecimento disso, porque é o latim. É muito lindo, muito poético", pontua Letícia Sabatella. Ela conta que sugeriu que fizesse junto com Daniel Dantas, porque é o tempo de uma peça. Todos os cantos, como diz, são feitos com monólogos - são 24 cantos na obra de Homero. Assim, Daniel Dantas faz o canto 1 e o 20. No canto 1, o heroi Aquiles se retira da batalha, chamado de "A Ira de Aquiles". Essa decisão se dá pelo fato de ter sida retirada dele uma escrava preferida dele, Briseida.

Aquiles, então, vai voltar ao campo de batalha no canto 20, para vingar a morte do amigo Pátroclo que ocorre no canto 18, pelas mãos de Heitor. Nesse momento, os deuses também ingressam na batalha. Os atores conversam com a plateia sobre a obra. "Tem muito, muito do ser humano, de qualquer pessoa dentro da 'Ilíada', tem todos os nossos sentimentos, nossos desejos de sucesso, nossos medos, nossas covardias, tá tudo ali", conclui Letícia Sabatella.

Serviço

"Ilíada:”

Com Letícia Sabatella e Daniel Dantas

Teatro Margarida Schivasappa - Dias 23, 24 e 25 de agosto, às 20 horas

Ingressos: www.bilheteriadigital.com