III Mostra Nilza Maria exibe espetáculos em formato on-line até dia 26

A III Mostra de Teatro Nilza Maria exibe nove espetáculos em formado on-line, este ano, e presta homenagem ao ator, diretor e dramaturgo paraense Henrique da Paz, que faleceu há dois meses, aos 72 anos, dos quase 50 anos foram dedicados ao teatro. A mostra teve início no último domingo, 19, e encerra no próximo dia 26, com transmissões pelo canal da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) no Youtube, todas as noites. Nesta terça-feira, 21, às 20 horas, será exibido o espetáculo "Quem quer?", do Coletivo Sem nome, Mas Com Endereço, do município de Garrafão do Norte, do Nordeste Paraense.

Quase a totalidade dos espetáculos exibidos são inéditos, com textos de autores paraenses que foram aprovados no edital de Teatro da Lei Aldir Blanc. “Quem quer?" traz o ator Luan Padilha (Beija Frango) em solo sobre a releitura de “causos” narrados em Garrafão do Norte que permeiam o imaginário dos moradores da cidade. “A expectativa é grande porque somos do interior do estado e participar de uma mostra da Secult é extremamente importante para dar visibilidade para o nosso trabalho”, conta Geane Oliveira, diretora do espetáculo.

Na quarta-feira, 22, será o monólogo da atriz Monalisa da Paz, filha do homenageado, "Queres comer meu coração?", às 20 horas, pela Ceta- Teatro Feito por Mulheres, de Belém. “Ele (Henrique) foi meu mestre, fiz teatro com ele por mais de 30 anos, no Grupo Gruta de Teatro. É uma emoção muito grande participar dessa edição da Mostra Nilza Maria. Ele não está participando presencialmente, mas está vivo na lembrança de todos. Foi um grande mestre de teatro para uma geração, muito respeitado e querido”. O espetáculo reúne fragmentos de histórias de mulheres na busca pela libertação do corpo feminino em uma sociedade machista.

Espetáculo "2060". (Everton Still- Divulgação)

Na quinta, 23, às 20h, será exibido "Eu sou brega show", de Renato Ferber, o Palhaço Marmota, de Belém. Na sexta, 24, às 20h, a comédia "Égua do Sairé pai D’égua", do Grupo Olho D’ água, de Santarém, apresenta um episódio histórico em que um padre tentou proibir a Festa do Sairé, nos Anos 40, por considerar o evento profano. Mas ele enfrentou a rebeldia de uma família tradicional da cidade, que foi tomar satisfação com o prefeito.

No sábado, 25, às 20h, será o espetáculo independente "2060", dirigida por Lennon Bendelack, de Belém, cujo enredo fala do encontro de cinco amigos gays idosos com conversas hilárias. E no domingo, 26, a mostra encerra com dois espetáculos, sendo o primeiro às 19h, "Santo anjo do senhor", da Cia Cênica de Cínicos, de Belém, e o segundo às 20h, o independente "O urso", dirigido por Luana Oliveira e Nilton Cézar, de Belém. “Santo anjo do senhor” retrata os conflitos de um homem solitário e a espera pelo outro, personificado na figura mítica de um dragão.

"Santo anjo do senhor", espetáculo da Cia Cênica de Cínicos. (Edielson Shinohara- Divulgação)

Abertura

A abertura da III Mostra de Teatro Nilza Maria ocorreu no domingo, 19, quando se comemora o Dia Nacional do Teatro. Foi exibido um bate-papo sobre a história do teatro a partir da exposição fotográfica de Miguel Chikaoka intitulada "O Teatro Paraense 80/90”. Em seguida, houve uma homenagem a Henrique da Paz e a reprise de um dos espetáculos icônicos do Gruta, que foi dirigido por ele: "A vida que sempre morre, que se perde, em que se perca?". E, na segunda-feira, 20, foi exibido "Ama Zonas", do Casarão do Boneco, de Belém.