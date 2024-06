III Festival Casa Sueli Carneiro realiza debate em Belém nesta segunda-feira, 24; saiba onde

A produtora audiovisual Negritar Filmes e Produções participa da programação do III Festival Casa Sueli Carneiro com atividades em formato autogestionado e de múltiplas linguagens que acontecem simultaneamente em todo Brasil, celebrando a vida e o legado de Sueli Carneiro.

Em Belém do Pará, o cine debate realizado pela produtora audiovisual propõe uma imersão em narrativas negras e periféricas, especialmente relacionadas à Amazônia, e ocorre no Gueto Hub, na Tv. Quintino Bocaiúva, 3729, bairro do Jurunas.

Os curta-metragens em exibição retratam temáticas de resistência cultural, luta por direitos territoriais de comunidades tradicionais e ecoa a importância da representação negra no audiovisual.

A atividade é gratuita e aberta ao público e destaca a diversidade das narrativas negras e periféricas, revelando a riqueza cultural da Amazônia. Além disso, buscar incentivar discussões e participação da comunidade sobre representatividade e inclusão no cinema brasileiro, apontando para caminhos de mudança e transformação na indústria audiovisual.

A programação também apresenta a mostra especial do curta "Bárbara” de direção de Joyce Cursino e roteiro de Flávia Ribeiro, primeiro episódio da 2⁠ª temporada da Websérie Pretas, seguido de um debate com realizadores dos filmes e convidados especiais.

Durante a discussão, temas importantes serão abordados, como a relevância da representatividade no cenário audiovisual e as questões sociais e ambientais que impactam as comunidades negras e tradicionais da Amazônia.

O público-alvo do evento são estudantes, pesquisadores, ativistas, lideranças, cineastas e todos os interessados em questões de justiça social, racial e ambiental.

"Este evento é uma oportunidade de mergulhar em narrativas poderosas e relevantes, ampliando nossas visões e fortalecendo o diálogo sobre temas essenciais para nossa sociedade", destaca Joyce Cursino, CEO da Negritar Filmes e Produções.

Sobre Sueli Carneiro, a jornalista, ativista e mestra em Ciências da Comunicação, Flávia Ribeiro, complementa: "a Sueli é uma das mulheres que não conheço pessoalmente, mas que está presente na minha vida em muitos momentos". "Na força das palavras dela, eu encontrei companhia, acolhimento e o empurrão necessário para seguir em movimento", destaca.

Serviço

III Festival Casa Sueli Carneiro

Serão mais de 20 atividades culturais e artísticas que acontecem em todo o Brasil.

Na capital paraense, a atividade ocorre presencialmente no dia 24 de junho, às 19h.

Local: Gueto Hub, na Tv. Quintino Bocaiúva, 3729, bairro do Jurunas.