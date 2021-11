Icaro Silva posa fantasiado ao lado de Bruna Marquezine

O ator Icaro Silva compartilhou em seu perfil no Instagram fotos de uma festa de Halloween na casa de Bruna Marquezine, a anfitriã da noite, junto de colegas do elenco de Verdades Secretas 2, entre elas Camila Queiroz e Agatha Moreira, que vivem as antagonistas da trama, Angel e Giovana.

Para a comemoração, à caráter por conta do dia das bruxas, o ator ousou no look e surgiu com orelhas e maquiagem de gatinho, e vestindo corpete, sunga minúscula, luvas e botas.

VEJA MAIS

Nas imagens publicadas pelo ator, ele aparece também com o modelo Gabriel Vieira, que estreia como ator em Verdades Secretas 2, e João Vitor Silva, que interpreta na novela o jovem Bruno, que se envolve com o trafinante Benji (Rodrigo Pandolfo), além de Felipe Hintze, que esteve na primeira fase de Verdades Secretas em 2015, mas não voltou para a sehunda temporada.