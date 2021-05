Humoristas paraenses voltam a movimentar o stand-up comedy em Belém

O Pará já mostrou que é um estado promissor para o humor. Os humoristas João Pedro (João The Rocha), Renato Almeida (Natto Almeida) e Epaminondas Júnior podem comprovar essa informação. Eles levam humor para os seguidores com temas cotidianos, regados á originalidade, criatividade e muito humor. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, do Liberal Notícias da rádio Liberal FM, eles falam sobre o novo sucesso do stand-up comedy "Showpitel".

Há seis anos nos caminhos do humor paraense, os três possuem produções que já ultrapassaram um milhão de visualizações nas redes sociais, contam com participações especiais em shows de humoristas como Whindersson Nunes, Murilo Couto e até uma passadinha nos programas de Danilo Gentili e Marcos Mion.

Mas eles ressaltam que nem sempre foi fácil trilhar esse caminho. João começou falando de assuntos regionais e conquistou seguidores em todo o Brasil. Ainda no lockdown vivido pelo estado paraense, seus vídeos fizeram sucesso através do cotidiano mostrado pelo humorista durante o isolamento.

Com um público bem diversificado, eles mostram a versatilidade se revezando no palco, cada um com uma performance própria.

Serviço:

"Showpitel"

Data: 26/05

Endereço: Anani Beer (Rua Jardim Brasil II, 67B - Ananindeua)

Hora: 20h

Para mais informações: (91)98345-9541