Humoristas Dayvide Monteiro e Guilherme Sampaio apresentam o show "Ponto de vista"

Um show diferente e cheio de sensibilidade é uma opção para quem quer se divertir hoje, 19, com os comediantes paraenses Dayvide Monteiro e Guilherme Sampaio, que apresentam o show “Ponto de Vista”, na Confraria Dom, na Travessa 3 de Maio, às 20h. O ingresso pode ser comprados pelo Sympla no valor de R$ 10,00.

Além de humoristas, os dois artistas são deficientes visuais e nos shows eles apresentam suas vivências do dia a dia. Dayvide é morador do bairro do Paar, em Ananindeua, e já nasceu com deficiência visual. Mas a vida no humor começou em 2018, quando começou a frequentar apresentações de stand up comedy e passou a pedir espaço no palco. De forma despretensiosa, o artista passou a dividir com o público sobre as situações inusitadas pelas quais já passou.

Luciano Farinha, que é comediante e produtor dos dois humoristas, diz que as apresentações do Dayvide passam por diversos momentos engraçados que o humorista já viveu. “O Dayvide é bem independente, ele faz tudo sozinho, viaja e o show dele fala muito das situações engraçadas que acontecem dele trocando ideia por aí. A galera curte bastante”, explica o produtor. Além de comediante, Dayvide também é atleta de judô e já representou várias vezes o Pará em campeonatos.

Já Guilherme Sampaio perdeu a visão de forma gradativa em decorrência de problemas de saúde. Ele também começou a se inserir no mundo da comédia a partir da presença em alguns espetáculos de stand up comedy. “Ele começou a pedir espaço, começou a preparar roteiros e acabou entrando para o nosso grupo. O show dele também é bem divertido e passa pelas duas fases da vida: a de quando ele enxergava e a de quando ele passou a ter deficiência visual. O bacana disso tudo é que eles transformam essa questão da vida deles em humor e acabam enfrentando esse desafio de forma mais leve”, diz o produtor Luciano Farinha.

Os dois integram o grupo Papa Chibé comedy show, composto por humoristas e mágicos que fazem shows pela capital paraense e outros municípios do estado. Luciano diz que desde 2018 o grupo vem se consolidando no mercado do humor na capital paraense.

Agende-se:

Show Ponto de Vista

Data: Hoje, 19,

Hora: 20h

Local: Confraria do Dom, Travessa 3 de maio

Ingressos: sympla