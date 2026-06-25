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HQ do Batman que fez DC superar Marvel vai ganhar série; saiba mais

Além das origens, esse novo Batman tem um visual bem diferente do tradicional, sendo um homem enorme

Estadão Conteúdo
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'Batman - O Cavaleiro das Trevas' de Frank Miller é uma das HQ's mais cultuados do Homem-Morcego. (Reprodução)

Com 11 tiragens em sua primeira edição e mais de 6 milhões de exemplares vendidos, Absolute Batman será levada das páginas para as telas nos próximos anos. Durante painel no Festival de Annecy, Peter Safran, co-CEO do DC Studios, anunciou que a HQ de Scott Snyder e Nick Dragotta ganhará uma série animada, com seus quadrinistas servindo como produtores.

Lançado em 2024, Absolute Batman abriu a linha paralela da DC que mostra seus principais personagens com origens e personalidades diferentes das histórias tradicionais. No título de Snyder e Dragotta, Bruce Wayne era filho de um professor e uma assistente social. Ao invés de um órfão bilionário, ele perdeu o pai em um atentado durante uma visita ao zoológico, sendo criado apenas pela mãe junto à classe trabalhadora de Gotham.

Além das origens, esse novo Batman tem um visual bem diferente do tradicional, sendo um homem enorme. Seus métodos também se tornam mais violentos e, em um momento das primeiras edições que se tornou icônico entre os leitores, mostra que não tem dó nem de crianças envolvidas no crime.

As boas vendas de Absolute Batman e outros títulos da linha, que inclui revistas do Superman, Mulher-Maravilha, Caçador de Marte, Flash e mais, fizeram com que a DC superasse as vendas da rival Marvel pela primeira vez no século 21.

Snyder, que roteiriza a HQ desde seu início, servirá como showrunner da série animada, que deve seguir a trama dos gibis.

Coringa e Krypto também são destaque

Absolute Batman não será a única nova animação a se passar em Gotham. A DC anunciou também a produção de Joker: Laugh Riot (Coringa: Rebelião de Risadas, em tradução livre), anime estrelado pelo Coringa. Além do DC Studios, a animação será produzida pela SOLA Entertainment, estúdio responsável por O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim e Lazarus.

Na história, o eterno inimigo do Batman será colocado no papel do vigilante quando o Homem-Morcego é morto. Obcecado em encontrar o responsável pelo crime que ele queria cometer, ele começa uma cruzada sangrenta contra o submundo criminoso, o que o fará questionar seu papel no mundo sem seu grande rival.

No lado mais alegre da editora, Krypto trará fofura para os fãs da DC. Destaque em Superman e Supergirl, o Super-Cão agora usará seu tempo livre dos tutores kryptonianos para passar um tempo com criminosos atrapalhados do bairro.

Com Krypto os seguindo e inadvertidamente atrapalhando seus planos mal-fadados, o grupo de humanos acaba encontrando uma redenção inesperada (e até indesejada).

Por enquanto, nenhuma das séries anunciadas pela DC no painel teve data de estreia ou plataforma de exibição anunciada, embora seja esperado que elas cheguem à HBO Max, streaming da Warner.

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