Homem vai pagar milhares de libras para mandar calcinha de modelo para o espaço

Um episódio peculiar envolvendo a modelo Belle Olivia, de 21 anos, está chamando a atenção na internet. Conhecida por ganhar milhões com a venda de fotos ousadas, a jovem revelou em uma entrevista ao Daily Star que um fã milionário está disposto a desembolsar mais de 100 mil libras para enviar uma de suas calcinhas para o espaço.

A modelo compartilhou que muitos de seus fãs têm recursos significativos e pedidos específicos, incluindo a solicitação de roupas íntimas em troca de pequenas fortunas. No entanto, pela primeira vez, um admirador expressou o desejo de levar a peça ao espaço.

O empresário francês começou a seguir a modelo no OnlyFans após vê-la em Paris no Instagram. Ele requisitou uma calcinha de renda rosa, pedindo que Belle a utilizasse antes de enviar o item ao espaço. A modelo detalhou o pedido inusitado do homem:

"Ele disse que queria enviar um dos meus conjuntos de lingerie usados para o espaço, pois queria experimentar o cheiro deles quando voltassem para a Terra. Ele escolheu um conjunto rosa, que quer que eu lhe envie de uma de minhas sessões anteriores, e quer que eu grave um vídeo meu usando-o antes que ele o jogue no espaço".

A empresa escolhida para realizar esse feito é a mesma que transportou itens para o espaço para marcas renomadas como a Red Bull. O fã estará desembolsando aproximadamente £100.000 para concretizar esse pedido incomum, incluindo a filmagem da calcinha indo para o espaço.