Homem surpreende noivo com flash mob dançando Lady Gaga; assista

O vídeo de um casamento viralizou por conta da surpresa de um dos noivos, que organizou um flash mob e dançou para o amado. As imagens da cerimônia que aconteceu em Salt Lake City, nos Estados Unidos, foram vistas mais de 65 mil vezes.

Após selarem a união com um beijo no altar, em uma cerimônia ao ar livre, o ator e instrutor de fitness Brock Dalgleish dá uns passos para trás e no som começa a tocar “Stupid Love”, um dos mais recentes sucessos de Lady Gaga.

Aos poucos, alguns convidados se juntam à dança, numa coreografia previamente ensaiada. O noivo surpreendido, Riley Jay, se diverte e se emociona. Pelas imagens, é possível ver que ele é muito fã da cantora.

Assista ao vídeo: