História de Severa Romana ganha adaptação teatral em Belém

A história de Severa Romana, casada há dois anos com um soldado e grávida, quando foi brutalmente assassinada no dia 2 de julho de 1900, em Belém, a golpes de navalha pelo cabo Antônio Ferreira dos Santos, por ter se recusado a manter relações sexuais com ele, será contada nos palcos do teatro em Belém.

“Navalha na Santa” é uma adaptação da obra “Severa Romana”, escrita pelo dramaturgo paraense Nazareno Tourinho em 1969. A peça aborda temas universais como a violência doméstica e o feminicídio.

O espetáculo se desenvolve em um cenário de pobreza, violência e exclusão social, retratado de maneira simples, mas com toques curiosamente cômicos.

“Estamos trabalhando com um texto de um dos maiores dramaturgos do Pará, em um teatro que exige uma preparação diferente, experimental. Além disso, estamos nos apresentando para um público exigente, que espera sempre o melhor, pois estamos na Escola de Teatro e Dança da UFPA, um local que reúne os maiores artistas e diretores da cidade”, disse João Sensève, ator e produtor do espetáculo.

A direção é assinada por Bianca Brabo e Paulo Santana, e a produção por João Sensève. O elenco é formado por Kesynho Houston, Lucas de Castro, Meysse, além de Bianca e João, que também atuam.

A produção, com roteiro adaptado, mantém-se fiel à obra de Nazareno Tourinho, sem alterar o texto original, concentrando as mudanças apenas no trabalho cênico. Utilizando a metodologia brechtiana, o espetáculo cria um distanciamento crítico entre o público e os personagens, incentivando uma reflexão sobre o que está sendo apresentado.

Os atores alternam entre personagens, destacando a separação entre ator e personagem. O espetáculo não segue uma temporalidade realista, sem referências específicas a época ou local, o que permite que a história de Severa Romana seja atemporal, conectando o passado e o presente.

“O público pode esperar uma peça repleta de ‘amazonismos’ deliciosamente escritos por Nazareno Tourinho, com toques de humor, mas, principalmente, com mensagens que são ainda necessárias em 2024. Lembrando que essa história é real e aconteceu em 1900. Pra tu veres como o tempo passou e, infelizmente, a história se repete”, afirmou João.

A comoção popular pela forma brutal como Severa foi morta foi tão grande que os jornais da época relataram uma coleta para a construção de sua sepultura no Cemitério de Santa Izabel. Severa Romana passou a ser considerada uma santa popular, tendo um dos túmulos mais visitados do cemitério.

Serviço:

NAVALHA NA SANTA

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 - Umarizal)

Datas: 19 e 20 de outubro de 2024

Horário: 20h00

Ingressos à venda na bilheteria do teatro no dia do espetáculo.