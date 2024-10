'Circo de Pulgas', com Wallace Horst, o 'palhaço Fio Dental', é atração em Belém

Crianças e adultos terão, a partir desta quarta-feira, dia 16, até domingo dia 20, a oportunidade de conferir o espetáculo "Circo de Pulgas" no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém, ou seja, assistir à performance do palhaço Fio Dental, interpretado pelo ator Wallace Horst. Essa atração acontece dentro do projeto Semana das Crianças.

No espetáculo, o público confere a relação do palhaço Fio Dental e sua pulga Mimi. Eles constroem um universo lúdico em que as impotências diante da realidade são confrontadas a todo instante, abordando diretamente temas como o direito a uma educação de qualidade, saúde pública, alimentação menos nociva e outros serviços básicos.

Público em cena

Uma particularidade de "Circo de Pulgas" é que o público acaba se tornando figura ativa na apresentação e não apenas espectador. Isso porque a proposta do espetáculo é trabalhar diretamente com a plateia. Esse espetáculo foi concebido em 2015, a partir de experimentações e exercício de números construídos com o jogo de cena e a pulga Mimi, que é invisível ao público, mas que ganha forma por meio das habilidades de mímica e jogo com a trilha sonora.

"Em uma perspectiva onírica, de acreditar no encantamento e fantasia, podemos acompanhar as histórias de superação em formatos de belos números circenses e de habilidades dessa intrépida e destemida pulga, que mostra que mesmo que sejamos pequenos perante o mundo, o poder de sonhar nos faz gigantes diante de todos os problemas e dificuldades", conta Wallace sobre o espetáculo.

Apresentações

Nesta quarta-feira, dia 16, na quinta, dia 17, na sexta, dia 18, e no sábado, dia 19, o espetáculo será apresentado às 15h. Já no domingo, dia 20, será às 11h. A entrada será liberada gratuitamente ao público. A equipe também viabiliza parcerias com escolas públicas para a ida de alunos, especialmente da periferia.

Wallace Horst é licenciado em Teatro pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele reúne no currículo diversos trabalhos como iluminador, ator, cenógrafo e artista visual. Atualmente, Wallace percorre espaços de Belém com seu palhaço Fio Dental e os solos 'Circo de Pulgas' e 'Classificados Urgente: procura-se um assistente'.

Serviço:

Semana da Criança - Espetáculo 'Circo de Pulgas'

Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República, centro de Belém

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro às 15h e 20 de outubro às 11h.

Entrada franca

Informações: 998068 7306 - Instagram.com/palhaco_fio_dental