Henrique e Juliano lançam duas faixas do álbum 'To Be'; confira

Os irmãos sertanejos Henrique e Juliano ingressaram em 2023 comemorando os 10 anos do "boom" da carreira com lançamentos para os fãs. Eles liberaram duas faixas do álbum "To Be".

"Traumatizei" e "Alô Inveja" foram retiradas da gravação realizada durante um show em Brasília, com mais de 50 mil pessoas. “To Be” é o segundo álbum da dupla pela Virgin Music Brasil. Além do álbum, a dupla comemora o show que fez nos Estados Unidos.

Em novembro do ano passado, eles gravaram na Times Square, em Nova Iorque, e reverenciaram os fãs do Brasil que compareceram ao show.

Henrique e Juliano seguiram a carreira ainda adolescentes, quando deram os primeiros passos na música. Mas eles esperaram a aparecer com mais força em 2013, quando lançaram seu primeiro DVD, e se destacaram.

Após o show de abertura no “Balada Sertaneja”, se mudou para Goiânia e fechou o primeiro contrato com a agência Work Show, que também é parceira de artistas de sucesso como Marília Mendonça e a dupla Zé Neto e Cristiano.

Depois disso, produziram CD, DVD e então deslancharam com grandes sucessos aclamados pelos fãs. Algumas de suas produções que viraram sucesso e continuam como as queridinhas do público, são: "Não Tô Valendo Nada", "Recaídas" e "Sou Gordinho".

O álbum "To Be" vem para coroar esse tempo de carreira. Os artistas vão liberar as músicas aos poucos.

Os irmãos de Tocantins vêm colecionando sucessos e acessos na internet. Hoje, a dupla é uma das que mais têm acessos na plataforma YouTube com mais de 5 bilhões de visualizações.

O grande incentivador no gosto dos dois pela música sertaneja, foi a dupla João Paulo e Daniel.

Nos anos 1990, Henrique e Juliano se tornaram destaque em Tocantis ao interpretarem os Mamonas Assassinas, sensação da década. Na época, a dupla fazia participações em rádios municipais e chegava a se apresentar para um grande público até.

Já na faculdade, com a ajuda de amigos, Henrique conseguiu uma oportunidade especial para tocar na abertura da “Balada Sertaneja”, festival musical de Goiânia que contava com a participação de grandes nomes da música nacional.