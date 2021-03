Henri Castelli exibe a camisa do Remo nas redes sociais

Esta quinta-feira (4) foi dia de treino e obra na casa de Henri Castelli. Mas o que chamou a atenção, principalmente de paraenses, foi a camisa do Remo ostentada pelo ator.

Em uma série de vídeos nos Stories de seu perfil no Instagram, o galã - que é torcedor declarado do São Paulo - mostrou que estava usando o manto azulino, inclusive marcando o perfil do clube na rede social, que repostou a foto.