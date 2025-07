Harry Styles ajuda fã a estacionar carro em vaga apertada em Roma

Imagine a cena: você está sofrendo para estacionar o seu carro em uma vaga apertada e, de repente, uma celebridade oferece ajuda. Foi isso que aconteceu com a italiana Mariavittoria Giurato Massari, que viralizou ao compartilhar um vídeo em que o cantor Harry Styles manobra o carro dela em uma rua apertada de Roma.

"Quando você não sabe estacionar e seu vizinho novo, Harry Styles, diz: Você é muito bonita. Deixa que eu faço isso por você", escreveu a italiana ao compartilhar a história nas redes sociais. No TikTok da garota, a publicação já atingiu quase 240 mil visualizações, enquanto o vídeo que mostra o ex-One Direction ao volante do carro dela já passa de 120 mil.

Nos comentários, os seguidores pediram mais detalhes, principalmente sobre o elogio que Mariavittoria ganhou do britânico. "Foi depois de alguns minutos em que ele tentou me explicar como estacionar em S, então ele entendeu que era melhor se ele mesmo fizesse o serviço, o que não conseguiu. Tive que ir a outro lugar para estacionar", disse a fã.

Além de garantir um registro único com seu ídolo, a italiana ainda contou que Harry Styles elogiou os acessórios do carro dela, decorado com adesivos de coração e luzes que reproduzem estrelas no teto.

Apesar de ter residência fixa em Londres, Harry Styles também tem uma casa em Civita di Bagnoregio, uma pequena vila na região de Lazio, na Itália, e é frequentemente visto no país. Em maio, fãs afirmaram ter visto o cantor à paisana no Vaticano durante o anúncio do Papa Leão XVI.