Hadson Nery, do 'BBB 20', revela que produção do reality chamou sua esposa de 'gostosa'

Hadson Nery, ex-participante do "Big Brother Brasil 20", revelou ter passado uma situação bastante embaraçosa ao omitir da produção do reality show algumas informações pessoais antes de entrar no confinamento. E, por isso, teve que ouvir de algumas pessoas que a sua companheira era “gostosa”.

Em sua ficha de inscrição o ex-jogador havia informado que era solteiro, mas até que a produção do programa entrasse em contato definitivo, o coração dele já tinha sido fisgado por sua atual esposa, com quem tem um filho atualmente.

Com receio de que isso atrapalhasse sua entrada no jogo e, por estar no início de relacionamento, ele resolveu omitir o "detalhe". “Eu já tinha preenchido como solteiro, se eu falasse que tinha um relacionamento, achava que não ia servir para eles. Ai eu tive que ocultar essa informação”, revelou, em revista ao canal "O Brasil que Deu Certo".

O atleta acabou sendo um dos 18 participantes selecionados para entrar no programa, e, por não revelar que estava namorando, ouviu sua companheira ser elogiada por alguns integrantes da produção no momento em que eles o buscaram para entrar no confinamento.

“Os caras vieram me resgatar e falaram assim: ‘ô Hadson, quem é essa ai?’ [se referindo à sua namorada]. Eu falei que era minha prima”, relatou o ex-BBB. Nesse momento, Hadson lembra que os elogios à sua companheira foram de “bonita” até “gostosa”.

Hadson diz ter engolido a seco em um primeiro momento, porém, não se esqueceu do ocorrido. Ele revelou que, assim que foi eliminado do reality, tirou satisfação da produção do programa, e disse a verdade.

“Olha só seus arrombados, vocês chamaram a minha mulher de gostosa viu?”, disparou contra a equipe. Hoje em dia, ele diz que os produtores o adoram e que se desculparam pela mal entendido, ficando tudo bem.