Gusttavo Lima jogou joia avaliada em R$ 100 mil para público de Miami

O cantor Gusttavo Lima arremessou um colar para a multidão de fãs, em Miami, no último mês de agosto. A jóia é assinada por Paulo Teixeira, joalheiro requisitado pelos artistas. De acordo com o designer, a peça é feita de ouro e diamantes negros, e está avaliada em R$ 100 mil.

O fã que garantiu a joia foi Tony Assef, que compartilhou em um Reels no Instagram o momento exato em que pegou o colar. Como não poderia deixar de ser, Tony ficou só gratidão ao ídolo. Gusttavo Lima encerrou a turnê nos Estados Unidos, no dia 15 de agosto, com todos os ingressos esgotados. O sertanejo arrastou multidões em Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston.