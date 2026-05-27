Guerreiras Mágicas do K-pop fazem apresentação única em Belém

O espetáculo infantil “K-pop e as Guerreiras Mágicas” volta a Belém para uma apresentação única neste domingo (31), às 17h, no Teatro IT Center, localizado na avenida Senador Lemos. A montagem reúne música, dança e fantasia em uma história inspirada no universo do K-pop.

Na trama, as personagens Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/x, usam poderes mágicos para enfrentar criaturas sombrias e proteger o mundo. Durante a aventura, elas também enfrentam os rivais conhecidos como Saja Boys.

A apresentação é voltada para crianças, adolescentes e famílias, combinando elementos da cultura coreana com temas como amizade, coragem e união. O espetáculo traz coreografias e cenas inspiradas em produções musicais e adaptações teatrais do gênero.

Espetáculo mistura fantasia, música e cultura coreana

A produção aposta em uma experiência imersiva com performances de dança e números musicais. A proposta é aproximar o público do universo do K-pop por meio de personagens mágicas e batalhas contra vilões.

Segundo a organização, a peça é baseada em uma adaptação teatral inspirada em produções de sucesso do gênero, reunindo elementos que costumam atrair fãs da cultura pop coreana e do entretenimento infantil.

Veja horários, ingressos e local do espetáculo em Belém

O espetáculo será realizado em sessão única no Teatro IT Center.

Data: domingo (31)

domingo (31) Horário: 17h

17h Local: Teatro IT Center — avenida Senador Lemos, nº 3153

Ingressos:

Meia entrada (crianças, professores e idosos): R$ 50

Ingresso solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento

Crianças a partir de 3 anos pagam ingresso

A venda online é realizada pelo site Ingressos Digitais.