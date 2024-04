Grupo O Mercado do Choro celebra a música dos chorões no projeto Quarta Musical, em Belém

O projeto Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) vai comemorar o Dia Nacional do Choro, que ocorre hoje, dia 23 de abril, com apresentação do grupo paraense O Mercado do Choro. Formado por Tiago Amaral, Carla Cabral, Diego Santos e Gabriel Ventura, o conjunto celebrará a data com canções autorais e de compositores consagrados, como o violinista santareno Sebastião Tapajós. O show no Cineteatro conta com entrada franca e também será transmitido ao vivo no perfil do Instagram @Sindmepa, às 20h.

Com trajetória ativa em Belém, O Mercado do Choro é um projeto de experiência sonora na via pública. Em sua história de 11 anos, realiza encontros mensais, com rodas abertas ao público, para dar acesso ao gênero musical choro à população paraense, colaborando para novas perspectivas culturais dentro do patrimônio histórico de Belém.

Carla Cabral, uma das fundadoras do projeto, explica a origem do trabalho coletivo. “Nós iniciamos a nossa trajetória em 2013, motivados pela vontade de fazer rodas em espaços públicos, nos emaranhando com a paisagem da cidade. Colaborando tanto para nos inspirar a compor novas músicas, quanto para estar ainda mais perto das pessoas com o choro, o gênero musical que nos une”, afirma a artista.

Com expressiva atuação na cena amazônica de música instrumental, O Mercado do Choro segue com a raiz de seu objetivo, de reunir importantes diálogos sobre patrimônio brasileiro, tocando e compondo choro em logradouros públicos.

Em 2024, algumas de suas ações foram contempladas com o edital "Cultura Livre", da Fundação Cultural do Pará (FCP), e a Pré-produção de um audiovisual em comemoração aos seus 10 anos de jornada. O grupo produziu o curta-musical chamado “Passeio Público”, reconhecido como Melhor Projeto Audiovisual pelo Prêmio Amazônia de Música, disponível no Youtube.

Carla Cabral antecipa que para o show na Quarta Musical do Sindmepa o grupo reuniu canções dos álbuns, O Mercado do Choro e Passeio Público, além de obras assinadas por compositores da Amazônia.

“Quando o assunto é poder estar perto das pessoas, contanto sobre as músicas que fazemos para essa cidade, para refletirmos sobre a importância de se ter direito à cidade e ao patrimônio brasileiro, nossas expectativas são sempre as melhores”, conclui a musicista.