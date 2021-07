Grupo Menos é Mais lança feat com Marília Mendonça

Depois do sucesso do ‘Churrasquinho’ e do álbum de inéditas ‘Plano Piloto’, chega a vez do single ‘Amor Falsificado’ com a ilustre participação da sertaneja Marília Mendonça. Com um enredo sofrido sobre término de relacionamento, o single do Menos é Mais já pode ser conferido em todas as plataformas digitais pela Som Livre.

Gustavo Goes conta um pouco sobre a escolha da faixa: "Amor Falsificado chegou até a gente durante a audição para o nosso álbum Plano Piloto, através do Thiago Soares, que é o compositor da obra. Escolhemos lançá-la depois do álbum, com um single, pela força que a música tem e porque, hoje, estamos mais perto da volta dos shows. Não queríamos lançar a música e, depois de meses, não ter o termômetro do público".Já Jorge Farias fala sobre ter a participação de Marília Mendonça: "Não decidimos fazer um feat apenas por fazer. Assim que a gente ouviu a música pela primeira vez, já olhamos um para cara do outro e chegamos no nome da Marília. Não tem ninguém que possa contar melhor essa história, junto com o Duzão". Já Marilia, completa: "Sou fã de misturas e dos meninos, a música é muito massa. Adorei tudo!".O hit tem seu videoclipe feito inteiro em animação, com os cinco integrantes junto a Marília representados com muita riqueza de detalhes. Nas cenas, os artistas estão em uma mesa de bar, cantando e tocando, enquanto são intercalados flashes dos momentos que representam a história contada nos versos da letra. Tudo produzido pela Jangada Comunicação, sob direção de Lucas Paixão."Para quem nunca ouviu, a música conta a história de um homem que acabou de se separar e que ainda chora pela mulher. Não tem nada mais sofrido e mais pagode do que isso", confessa o vocalista Duzão. "O resultado ficou incrível e a gente paga uma dose pra quem escutar essa música até não aguentar mais nesse fim de semana", brincaram Ramon e Paulinho.