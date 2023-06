Grupo Experiência estreia novo espetáculo hoje sobre Estrada de Ferro Belém-Bragança

O novo espetáculo do Grupo Experiência “Estrada de Ferro Belém-Bragança, nos trilhos da esperança” estreia nesta sexta-feira (16), no Teatro do Sesi, às 20h30. A peça, que será encenada também no mesmo horário no sábado (17), conta sobre um período histórico importante do Pará que resultou em impactos até hoje no Estado – a ligação entre a capital e a cidade de Bragança pela Estrada de Ferro. As vendas de ingresso estão abertas.

“Esse espetáculo é uma declaração de amor para a cidade de Bragança. O espetáculo é muito em cima disso, começa pela criação da estrada de ferro de Belém, inclusive essa estrada de ferro fez o surgimento de outras cidades que se formando até Castanhal, como Santa Izabel e Marituba”, conta o diretor Geraldo Salles.

Os espectadores podem esperar uma peça com comédia e música. Geraldo Salles é conhecido por também ter sido o diretor do clássico teatral paraense “Verde Ver-O-Peso”, uma criação coletiva do Grupo Experiência. As novas gerações poderão entender um pouco como a ferrovia mudou e transformou o desenvolvimento do nordeste do Pará.

“Espetáculo tem uma condução musical, é uma comédia com fatos históricos, contém algumas cenas e personagens reais. O Zecão, o José Leal, escrevia uma série de coisas e fomos pesquisando, e foi de grande ajuda historiadores de Bragança, como Mariana Bordalo”, revela Salles. “O espetáculo é multimídia, não existe um cenário, seria impossível fazer. A cenografia é toda numa projeção no tipo mapping”, conta.

A Estrada de Ferro de Bragança (EFB) é uma extinta ferrovia intermunicipal que tinha extensão de 222 km. Ela foi uma das vias mais importantes para o transporte de mercadorias, sobretudo produtos agrícolas, para Belém. A estrada foi construída com o objetivo de colonizar a extensão geográfica compreendida entre Belém e Bragança, no Nordeste paraense, o que ampliou o fluxo de imigrantes para a capital. Cidades como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, Castanhal, Igarapé-Açú e Traquateua se expandiram a partir da construção da estrada de Ferro Belém – Bragança.

“Tudo isso tem ligação com histórias que são engraçadíssimas. Fatos incríveis que ocorrem dentro do trem e durante a viagem”, revela. “A Estrada de Ferro Belém-Bragança é um sonho antigo meu. Desde que assisti a série Madeira-Mamore esperava contar a história não só da data de fundação da estrada, mas esperava contar da história durante a construção”, revelou o criador Geraldo Salles.

O Grupo Experiência tem mais de 50 anos de existência. Um dos grupos mais tradicionais do teatro paraense surgiu em uma sala do extinto Colégio Moderno, em Belém. A peça foi realizada com recursos de emendas parlamentares da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).