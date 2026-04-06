Grupo de carimbó Batucada Misteriosa lança single nesta quinta, 09 de abril

O grupo Batucada Misteriosa lança nesta quinta-feira, 09 de abril, o single "Caçador" em todas as principais plataformas de streaming. A faixa prepara o caminho para o primeiro álbum do grupo, que iniciou suas atividades em 2016 nas rodas de carimbó do Espaço Cultural Coisas de Negro, em Icoaraci (Belém/PA), e do Chalé do Moreno, na ilha de Cotijuba, sob a orientação de Mestre Nego Ray.

A canção "Caçador" foi composta em 2017 por Ariel Silva, integrante do Batucada Misteriosa. Inspirada em Oxóssi, divindade de religiões de matrizes africanas ligada ao conhecimento, sabedoria e florestas, a música conta com a participação especial de Íris da Selva como backing vocal e no violão, além de Mestre Nego Ray nas maracas, clave e reco-reco.

Inspiração em Oxóssi e ancestralidade

"Caçador é minha primeira música, composta em 2017, em um momento que estava imerso no Carimbó e também de descoberta da ancestralidade, tudo isso chegou de uma forma muito intensa em minha vida", explica Ariel Silva, músico e compositor da faixa. Ele complementa que, "apesar de não ter vivência em terreiros de umbanda ou candomblé, tive influência nas rodas de Carimbó do espaço cultural Coisas de Negro, onde muitos pontos para orixás eram cantados".

Silva ainda detalha que a canção "é uma interpretação da história de Oxóssi, uma divindade muito importante nas religiões de matriz africana. É uma música que representa a sabedoria, a fartura, a caça, e a vida na floresta, pois Oxóssi é guardião das matas, dos animais, do equilíbrio natural, ensinando respeito aos ciclos da natureza".

Produção musical e expectativa para o álbum

Gravada no Mundé Records, estúdio que funciona no Espaço Coisas de Negro, em Icoaraci, a produção musical da faixa é do próprio grupo. A direção musical ficou a cargo de Matheus Leão, com mixagem de Félix Robatto (Pupunã Estúdio) e masterização de Felipe Sanches (Estúdio El Rocha). "Caçador" foi a canção escolhida para antecipar o primeiro álbum do grupo, que será disponibilizado nas plataformas de música no dia 30 de abril.

"Caçador é uma música que a gente gosta muito, ela está desde o início praticamente do Batucada Misteriosa e é uma canção conhecida entre nós, carimbozeiros, que tocamos ela nas rodas de Carimbó", revela Matheus Leão, diretor musical do álbum. Ele adiciona que "a gente já teve o privilégio de ouvir outros grupos tocando. Como é uma música que, além de ser forte, as pessoas já conhecem e vinculam ao nosso trabalho, achamos que é pra ser single mesmo, ela tem um destaque por falar de Oxóssi e por ser a primeira canção na composição do Ariel, que é um dos principais compositores do álbum".

Ao falar sobre a escolha dos singles, Leão finaliza: "Quando a gente pensou em lançar singles antes do álbum, logo de cara escolhemos essas duas, inclusive nessa ordem: primeiro Chico Mendes, depois Caçador porque também Chico Mendes é um arranjo mais dentro da tradição, de uma pulsação mais tradicional do Carimbó e Caçador já traz esses elementos novos, já começa com outro ritmo, tem a inserção da guitarra e a inserção de outros elementos que a gente está experimentando no álbum".

Álbum de estreia com 12 faixas

O álbum de estreia do Batucada Misteriosa contará com 12 faixas e reunirá canções criadas desde a formação do grupo em 2016. Entre os compositores estão Ariel Silva, Yuri Moreno e Melk Moraes. Além de "Caçador", o disco incluirá a canção "Chico Mendes", lançada em agosto de 2025. Esta última chega ao álbum com uma nova versão, incluindo gravações extras, nova mixagem e masterização.

O single "Caçador", do grupo Batucada Misteriosa, já está disponível para audição nas principais plataformas de streaming a partir das 00h desta quinta-feira, 09 de abril.