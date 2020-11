Gretchen surpreende seguidores e aparece loira em rede social

Os icônicos cabelos escuros de Gretchen foram substituídos por fios loiros. A cantora radicalizou, aos 61 anos, e postou a foto do “depois” em seu perfil no Instagram, com uma mensagem de bom dia.

Gretchen adiantou que a mudança para loira será feita aos poucos. Por enquanto, ela só tem mechas loiras, mas prometeu descolorir o cabelo inteiro: “Ainda não está todo loiro, só na frente. Mas vou fazer luzes em todo o cabelo. Estou me acostumando primeiro”, explicou.