Gretchen rouba a cena dançando carimbó no Apoena; veja o vídeo

Gretchen mostrou que está virando mais paraense do que nunca! A artista surpreendeu ao dançar carimbó na noite desta quinta-feira (14), no Espaço Cultural Apoena. Casada com o músico paraense Esdras de Souza, Gretchen foi flagrada bem animada não só arriscando os passos de dança, como dando uma verdadeira "aula". O figurino, é claro, foi a tradicional saia rodada usada nas apresentações de carimbó.

Nas imagens, a rainha do rebolado mostrou que o codinome continua atual. Gretchen pareceu bem à vontade, dançando carimbó com outros frequentadores do espaço, embalada pela voz do músico paraense Felix Robatto.