Gretchen rebate críticas sobre casamento: 'Boa de cama, meu bem'

Por conta de comentários maldosos recebidos pelo Instagram, Gretchen rebateu os “haters” que falam de seu casamento com Esdras Souza. A cantora de 61 anos deu uma aula de autoestima e segurança e fez vários elogios a si mesma, como "maravilhosa", "incrível" e "boa de cama".

"As pessoas têm deixado uns comentários no direct do meu marido dizendo que ele tem que ter coragem para estar comigo. Eu vou concordar com vocês. Vou mesmo. Porque vê bem. Tem que ter coragem para ter uma mulher incrível que nem eu. Gente, vocês têm noção o que é todos os dias acordar do lado de uma mulher cheirosa, toda perfumada no Victoria's Secret? Toda linda…”, disse Gretchen

“Sou boa de cama. Maravilhosa nisso”, diz Gretchen ao rebater críticas pic.twitter.com/gHUd9csRar — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) January 2, 2021

Ela completou: “Se você não me acha linda, é um problema seu. Não é um problema meu, que me acho maravilhosa e nem do meu marido, que me acha incrível. Uma mulher que enche ele de mimo e atenção, que faz comidinha do jeito que ele gosta, e olha, gostosa. E, ô, boa de cama, meu bem! Tá!, porque eu me garanto. Sou maravilhosa nisso".

Gretchen ainda fez questão de exaltar suas conquistas pessoais. "Depois de tudo isso que eu contei para você que eu sou, ainda por cima independente, empoderada, dona do meu cartão de crédito, fala três idiomas fluentes, formadas em Letras. Gente, quem não quer uma mulher dessa? O homem tem que ter coragem para estar do lado de uma mulher dessa…”, se gabou a rainha do bumbum.

“Gente, se vocês verem a minha cruzadas de pernas vocês vão entender mais ainda como eu sou maravilhosa", provocou.

Por fim, Gretchen deu uma resposta afiada sobre quem critica seu casamento. "Quem está dizendo que eu sou velha, feia e casei um monte de vezes, para vocês, eu só tenho o meu desprezo e o meu bloqueio. E o dele também. O meu marido é, sim corajosíssimo de estar com uma mulher como eu", afirmou.