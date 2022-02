Gretchen e Esdras são convidados do 'Altas Horas', neste sábado (12/02)

O "Altas Horas", da Globo, deste sábado (12), recebe as atrizes Andreia Horta e Fabiana Karla; a cantora Gretchen, na companhia de Esdras de Souza, seu marido e saxofonista; e o boxeador Popó. Já na condução musical está Ivete Sangalo e a banda Viva Noite.

Participação de Ivete Sangalo

A cantora baiana conta ainda sobre a experiência de apresentadora ao estar à frente do programa "The Masked Singer Brasil": “Está sendo bastante desafiador. Os meus shows são quase como um talkshow, o bate-papo com o público é inevitável, além de cantar eu converso com eles. E a apresentação é a extensão disso, mas em cadeia nacional”. Também fala sobre como a pandemia humanizou suas relações com os fãs.

