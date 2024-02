Tenor paraense Atalla Ayan é o convidado do “Mangueirosamente” de Ismaelino Pinto

A voz paraense que brilha como um dos maiores tenores do mundo Atalla Ayan é o entrevistado do primeiro episódio da nova temporada do videocast “Mangueirosamente”, que vai ao ar nesta sexta-feira (02). O programa apresentado pelo colunista Ismaelino Pinto fica disponível às 19h no YouTube, em OLiberal.com.

Ismaelino ressalta a relevância do tenor no cenário mundial da música clássica. “O Atalla é um dos grandes talentos do Pará que, hoje, toma conta dos principais teatros do mundo. Este ano ele esteve presente na Sinfonia dos Dois Mundos, com a Fafá, que uniu um pouco da música erudita e música popular. E ele segue um caminho que abre portas para a música clássica no cenário local também”, disse.

Em uma brecha da agenda apertada, Atalla visitou Belém e pôde participar do Concerto dos 2 mundos com Fafá de Belém e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, em comemoração ao aniversário de 408 anos da capital paraense. Atalla concedeu entrevista para Ismaelino e também bateu um papo com a reportagem de O Liberal. O cantor falou sobre o momento atual da carreira, projetos para o futuro, curiosidades e planos pessoais.

O artista acredita ser necessário fazer com que a música erudita seja mais acessível às pessoas. “Para não eventualmente só popularizar, mas para tornar a nossa música erudita mais palatável, uma música mais digestível para as pessoas. As pessoas hoje em dia quando ouvem falar de música clássica, de [Luciano] Pavarotti, de [Maria] Callas, acham que é uma realidade muito distante”, avalia.

Atalla sempre teve o sonho de se tornar cantor e desenvolveu amor pela música ouvindo as gravações de Luciano Pavarotti. Para seguir o sonho, ele estudou durante a adolescência no Instituto Estadual Carlos Gomes deu os primeiros passos na carreira. Atualmente, ele se apresentou na Metropolitan Opera, durante a abertura do Summer Concert no Central Park, em Nova York, além de ter sido destaque durante a performance musical no Teatro Alla Scalla de Milão. O contato com diversos públicos é uma das coisas Atalla mais aprecia. “Essa é uma das coisas mais lindas do artista. A gente poder ter esse contato com vários povos públicos, com todos os estilos e lugares”, acredita.

A entrevista ainda teve espaço para curiosidades como cantar no banheiro. Ismaelino perguntou se o tenor continuava cantando no banheiro. “É muito bom pra voz. Quando você toma banho, por mais que a água não esteja tão quente, cria uma vapor para a voz é muito bom para o aparato vocal. A brincadeira tornou-se uma coisa séria. Uma vez estava doente com um problema na voz e o médico disse liga o chuveiro na água quente que é muito bom”, revelou.

O artista realizou inúmeras apresentações no ano passado na Europa e duas óperas no Brasil, em São Paulo. Para 2024, ele já planeja muitas atividades. Na entrevista, ele falou sobre os planos para o ano que está apenas começando. Atalla confessou que ao subir ao palco sente algo divino. Algumas vezes mesmo doente ganhou forças para as apresentações. No entanto, as apresentações no Pará tem um significado especial. “Eu vou embora muito triste. Essa estadia em Belém foi maravilhosa, sempre é, mas essa agora foi muito especial, por milhares de motivos. Eu vou muito triste início do mês que vem”, revelou.