Atalla Ayan abre recitais da Fundação Carlos Gomes nesta quinta-feira

O tenor Atalla Ayan se apresenta ao lado da pianista Adriana Azulay nesta quinta-feira (18) abrindo a temporada de 2024 dos recitais da Fundação Carlos Gomes, na Igreja de Santo Alexandre. A apresentação será gratuita e aberta para todos. Considerado uma das maiores vozes paraenses do canto lírico no cenário mundial, Ayan apresentará um repertório repleto de obras clássicas com uma técnica vocal especial.

Atalla Ayan sempre teve o sonho de se tornar cantor e desenvolveu amor pela música ao ouvir as gravações de Luciano Pavarotti. Para seguir o sonho, Atalla estudou durante a adolescência no Instituto Estadual Carlos Gomes deu os primeiros passos na carreira. Atualmente, ele se apresentou na Metropolitan Opera, durante a abertura do Summer Concert no Central Park, em Nova York, além de ter sido destaque durante a performance musical no Teatro Alla Scalla de Milão.

“Um prazer estar em Belém, minha cidade, e cantar através dessa tão importante e necessária fundação”, destaca o tenor. O público poderá conferir um repertório com árias e canções italianas do período romântico do século XIX. Atalla enfatiza que pretende nesta apresentação ressaltar também o amor pela música brasileira. “Minha terra, uma música que exalta o Brasil que eu tanto amo, além de minha admiração gigantesca por Waldemar Henrique”, confessa.

Atalla Ayan demonstra entusiasmo ao destacar a importância em participar pela primeira vez do recital, que é promovido pela Fundação Carlos Gomes. “Estou muito feliz em desenvolver esse trabalho colaborativo junto à fundação, que é uma instituição que eu admiro bastante. Estou com expectativa positiva para esse recital”, destacou.

Para o superintendente Fundação Carlos Gomes, Gabriel Titan, se sente honrado em começar os recitais da Fundação com um ex-aluno de peso como Atalla Ayan. “Sem dúvida, é uma honra realizar um recital com a participação de um dos cantores líricos mais importantes do cenário internacional. Escolhemos essa atração para demonstrar que a instituição valoriza grandes talentos, especialmente quando se tornam referência no cenário artístico. O tenor Atalla Ayan representa muito bem o talento e técnica musical das nossas raízes do Norte”, atesta.

A Fundação Carlos Gomes foi o alicerce para Atalla alçar voos mais longos. “A Fundação é necessária para apoiar e descobrir talentos. Temos uma estrutura de muito nível, isso nos deixa preparado para seguirmos uma bela carreira”, destacou.

A Fundação Carlos Gomes permite aos alunos o ensino musical de qualidade por meio do trabalho desenvolvido pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, que atualmente é considerado referência na educação voltada para novos músicos do Pará. A missão da instituição é garantir a formação musical por meio do ensino, pesquisa e extensão, e com isso contribuir para que os estudantes possam iniciar as trajetórias rumo ao sucesso.

“Nossa instituição proporciona suporte pedagógico necessário e infraestrutura para que os alunos possam dar seus primeiros passos no mercado musical e futuramente alcancem a carreira internacional. Para que os futuros cantores possam se desenvolver, a instituição promove recitais, além de investir em iniciativas que apoiam o aprimoramento musical como o projeto de extensão Ópera Estúdio”, afirma o superintendente Gabriel Titan.

Atalla realizou inúmeras apresentações no ano passado na Europa e duas óperas no Brasil, em São Paulo. Para 2024, ele já planeja muitas atividades. “Já tenho marcado algumas operas na Alemanha, Itália. Abri meus trabalhos de 2024 muito feliz! “Sinfonia dos dois mundos” no belíssimo Theatro da Paz, juntamente com Fafá de Belém e agora esse concerto, acompanhado pela grande pianista Adriana Azulay na Igreja de Santo Alexandre. Um belo início de ano, onde tudo começou”, adiantou.

Recital de canto e piano

Apresentação do tenor Atalla Ayan e da pianista Adriana Azulay

Local: Igreja de Santo Alexandre, Praça Frei Brandão, s/n, na Cidade Velha, Belém

Hora: 20h

Entrada gratuita