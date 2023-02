Grammy 2023 será neste domingo; veja o horário e onde assistir

Será realizado neste domingo o Grammy 2023, a premiação mais esperada pela indústria musical, revelando quem são os melhores artistas do último ano. O evento acontece em Los Angeles, no Estados Unidos.

VEJA MAIS

Que horas começa?

A entrega das estatuetas está programada para as 22h, no horário de Brasília, mas duas horas antes, às 20h, começa o tapete vermelho. Também haverá um pré-show a partir das 21h30, com detalhes do evento e entrevistas exclusivas com os convidados no tapete vermelho.

Onde assistir?

O tapete vermelho, que antecede o prêmio, será exibido pelo canal E!. Já a premiação será transmitida oficialmente pelo canal TNT e pela HBO Max. A cobertura completa ficará disponível no streaming pelas próximas duas semanas, para quem não conseguir acompanhar ao vivo.