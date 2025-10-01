Capa Jornal Amazônia
Gracyanne ganha quase 20 kg após cirurgia no joelho e se desespera: 'Gente, não tem como'

Musa fitness se surpreende com aumento de peso depois de interromper dieta rigorosa e passar por internação por acidente no “Dança dos Famosos”

Hannah Franco
fonte

Gracyanne Barbosa se assusta com quase 20 kg a mais após cirurgia no joelho (Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para desabafar sobre a surpresa que teve ao subir na balança pela primeira vez desde que recebeu alta hospitalar. A musa fitness, que passou por uma cirurgia no joelho após se machucar durante uma apresentação de lambada no quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, contou ter ganhado quase 20 kg em apenas seis dias.

Antes do acidente, Gracyanne pesava cerca de 72 quilos e seguia uma dieta extremamente restrita, que incluía o consumo de mais de 40 ovos por dia. Ao interromper a rotina alimentar durante o período de internação, ela levou um susto com o resultado na balança: 91,3 quilos. A reação foi registrada em vídeo e compartilhada com seus seguidores.

“Vocês estão doidos para ver? Que isso, gente, não tem como. Eu estava com 72. Gente, será?”, disse, chocada com o aumento repentino.

A influenciadora revelou ainda que já havia notado sinais de inchaço enquanto estava internada. “Estava com 72 quilos e já devo estar com uns 80 quilos. Não sei, vou pesar depois, mas nada que preocupe. A preocupação é ficar boa”, afirmou, destacando que sua prioridade agora é a recuperação.

Gracyanne rompeu o tendão do joelho durante a coreografia de lambada no programa exibido no último domingo (28). O acidente aconteceu ao vivo, e ela precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência.

.
