Gracyanne Barbosa aparece em cama de hospital após se machucar na 'Dança dos Famosos'

Gracyanne ainda reconheceu a frustração com a lesão, mas ressaltou a importância de manter a força diante das dificuldades

Estadão Conteúdo

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 29, para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde após se machucar durante a apresentação no quadro Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck. A influenciadora publicou uma foto no hospital e relatou o impacto do episódio em sua rotina.

Segundo Gracyanne, a situação foi marcada pelo contraste entre a alegria de estar no palco e o momento de recuperação. "É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital. A vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Num dia a gente está vivendo um sonho, no outro um desafio", disse.

Ela ainda reconheceu a frustração com a lesão, mas ressaltou a importância de manter a força diante das dificuldades. "Passa um turbilhão de coisas na cabeça, óbvio que dói, fico chateada, mas lembro que sou feita de força. Tudo tem um propósito. Tenho certeza que não estou sozinha, tenho vocês comigo e hoje começo a maior dança da minha vida, a dança da recuperação", afirmou.

Na noite do último domingo, 28, o grupo B da competição se apresentou ao som da lambada. Gracyanne foi a penúltima a se apresentar, mas acabou se machucando durante a coreografia. O apresentador Luciano Huck chegou a pedir uma compressa de gelo antes mesmo da divulgação das notas do júri.

Durante a publicação, a bailarina também destacou o cuidado recebido no palco e nos bastidores. "Assim que perceberam que era algo sério, tomaram todos os cuidados, prontamente a equipe médica me atendeu e me acompanhou em todos os momentos. Agradeço à família Domingão, aos meus amigos do elenco e claro, a vocês!", escreveu.

Palavras-chave

TV

DANÇA DOS FAMOSOS

GRACYANNE BARBOSA

ACIDENTE
Cultura
